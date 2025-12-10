Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bartender Virtual de MONIN conecta tecnologia e coquetelaria

Criada pela MONIN, a Bartender Virtual usa inteligência artificial para auxiliar na criação de bebidas, alcoólicas ou não, com praticidade. Disponí...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/12/2025 às 10h53
Bartender Virtual de MONIN conecta tecnologia e coquetelaria
Foto divulgação Monin

A inteligência artificial (IA) tem se integrado cada vez mais ao cotidiano das pessoas, e agora essa tecnologia alcança o universo das bebidas por meio da Bartender Virtual, uma ferramenta digital lançada pela MONIN, marca de soluções aromáticas para bebidas e gastronomia. Disponível pelo WhatsApp, a plataforma combina tecnologia e criatividade para auxiliar na criação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas com foco em praticidade e diversidade. Com base no portfólio MONIN e em ingredientes do dia a dia, a ferramenta oferece receitas, sugestões personalizadas e dicas de preparo, demonstrando o potencial de aplicação dos produtos da marca em diferentes contextos.

"Observamos um interesse crescente do consumidor por soluções que unam conveniência e personalização no preparo de bebidas", afirma Thiago Zanon, diretor comercial e marketing da MONIN. "A Bartender Virtual atua como uma facilitadora, tornando a criatividade da coquetelaria acessível a todos", complementa.

Desenvolvida em parceria com especialistas em mixologia e tecnologia, a ferramenta se adapta às preferências e necessidades de cada usuário, fornecendo sugestões para diversas ocasiões, desde um café no escritório até um drink em eventos ou momentos de relaxamento. Além de facilitar a criação de receitas em casa, a solução também pode ser utilizada por profissionais de bares e restaurantes, contribuindo para aprimorar conhecimentos e ampliar repertório no desenvolvimento de novas receitas.

A interação com a plataforma é simples e intuitiva: basta enviar uma mensagem para o número (11) 99714-6650 no WhatsApp e iniciar a conversa. O usuário pode indicar seu perfil de uso — consumidor, bartender ou revendedor —, tirar dúvidas, pedir receitas ou até mesmo enviar fotos de ingredientes disponíveis para que a Bartender Virtual sugira o passo a passo de preparos. O uso da ferramenta é permitido apenas a usuários acima de 18 anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 49 minutos

Heineken® convida o público a trocar áudios longos por cerveja no bar

Como parte da campanha Social Off Socials, a ação “Podia ser uma Heineken® (Could Have Been a Heineken®) transforma áudios de WhatsApp em cervejas,...

 Márcio Martins
Tecnologia Há 2 horas

Pequenos negócios enfrentam obstáculos com avanço do digital

Com a digitalização crescente das obrigações fiscais no Brasil, pequenos empreendedores enfrentam dificuldades para se adequar às exigências tribut...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Gestão da cadeia de custódia pode elevar segurança no transporte de cargas

A Fractal, focada em segurança tecnológica para cadeias logísticas, destaca que integrar sensores, sistemas de rastreabilidade e análises de evento...

 Viva Inteligência Educacional
Tecnologia Há 19 horas

LEGO® Education Science potencializa aprendizagem em ciência

Nova solução reúne recursos tecnológicos e propostas STEAM para ampliar práticas investigativas em sala de aula.

 I9SOLAR
Tecnologia Há 19 horas

Expansão solar impulsiona conservação do solo no país

A energia solar cresce no Brasil como alternativa sustentável, ocupando áreas já existentes e apoiando o uso consciente do solo, especialmente no c...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
5.64 km/h Vento
97% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal
Política Há 11 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL do Impeachment para 2026
Obras Há 11 minutos

Governo inicia demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves
Câmara Há 25 minutos

Comissão discute falta de atendimento especializado a pessoas com epidermólise bolhosa
Senado Federal Há 25 minutos

Atos antidemocráticos: dosimetria de penas terá relatoria de Esperidião Amin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,74%
Euro
R$ 6,37 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 533,231,83 -1,35%
Ibovespa
158,453,75 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias