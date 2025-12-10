Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 38 milhões

Números sorteados foram: 04 - 06 - 11 - 38 - 49 - 54

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 00h08
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 38 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2949 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 06 - 11 - 38 - 49 - 54

28 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.175,26 cada

2.366 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.095,81 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Shutterstock
Economia Há 2 minutos

Décimo terceiro salário fortalece o planejamento financeiro

Profissional reúne dicas para aproveitar o pagamento extra com consciência.

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 hora

Inflação que reajusta o salário mínimo fecha em 4,18%

Valor em janeiro pode subir para R$ 1.621

 Alan Dantas
Economia Há 1 hora

Observações na China apoiam análise de políticas digitais

Observações realizadas durante o programa acadêmico GNAM na Fudan University foram comparadas a evidências utilizadas em pesquisa do mestrado profi...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 4 horas

Em última reunião do ano, Copom decide se mantém Taxa Selic

Juros básicos estão no maior nível em quase 20 anos
Economia Há 5 horas

Caixa começa a pagar Bolsa Família de dezembro

Pagamento em cidades em situação de emergência será unificado

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
5.64 km/h Vento
97% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal
Política Há 11 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL do Impeachment para 2026
Obras Há 11 minutos

Governo inicia demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves
Câmara Há 25 minutos

Comissão discute falta de atendimento especializado a pessoas com epidermólise bolhosa
Senado Federal Há 25 minutos

Atos antidemocráticos: dosimetria de penas terá relatoria de Esperidião Amin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,74%
Euro
R$ 6,37 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 533,231,83 -1,35%
Ibovespa
158,453,75 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias