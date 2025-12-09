Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Líderes do PT e do PL divergem sobre projeto de redução de penas do 8 de janeiro

PT afirma que a proposta é inconstitucional; PL vai votar a favor, mas insiste na anistia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/12/2025 às 17h33

Os líderes do PT e do PL divergiram sobre a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de levar à votação o projeto de redução de penas para os condenados por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro.

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), disse que foi surpreendido com a decisão de Motta. “É inaceitável que o Parlamento queira reduzir a pena de Bolsonaro. Estamos fazendo uma lei específica para privilegiar o Bolsonaro. E mais: tivemos o anúncio de Flávio Bolsonaro como candidato e, no domingo, ele admitiu desistir a um preço. E esse preço começa a ser pago”, criticou o líder.

Farias afirmou que o texto é inconstitucional e que os partidos que compõem a base do governo vão lutar contra. Segundo ele, se aprovada na Câmara, precisa passar pelo Senado, pelo veto do presidente da República e, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal.

Anistia
O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que o partido não vai desistir da anistia, mas vai orientar a bancada a votar a favor da proposta. Segundo ele, um acordo, do qual participou o próprio ex-presidente Bolsonaro, foi construído para dar início à anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado pelo Supremo. O parlamentar disse ainda que não vai apresentar destaques ao texto.

“Não vamos abrir mão, em circunstância nenhuma, de, no próximo ano, continuar nossa luta pela anistia de todos os presos políticos nesse julgamento infundado, sem mérito, sem pertinência nenhuma. Hoje, esta Casa dará a primeira resposta para fazer justiça a tanta gente que aguarda”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 2 horas

Comissão Mista de Orçamento aprova 11 dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026

Também foi aprovado o relatório do Comitê de Avalição de Obras com Indícios de Irregularidades Graves
Câmara Há 3 horas

Deputados analisam projeto sobre regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora um substitutivo do Senado para o Projeto de Lei 4497/24, que permite a re...
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova piso salarial nacional de profissionais da educação básica pública

Pela proposta, profissionais passarão a receber 75% do piso salarial dos professores; texto pode seguir para análise do Senado
Câmara Há 3 horas

Promulgada emenda constitucional que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos

Para presidente do Congresso, mudança representa um avanço de “justiça fiscal”

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova bloqueio de pagamentos ligados a jogos ilegais e pornografia infantil

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 22°
17° Sensação
2.32 km/h Vento
98% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado
Geral Há 2 horas

Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve
Câmara Há 2 horas

Comissão Mista de Orçamento aprova 11 dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026
Senado Federal Há 2 horas

Vai à Câmara projeto que exclui do cálculo da renda familiar renda de safristas
Política Há 2 horas

Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,07%
Euro
R$ 6,32 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,412,73 -0,66%
Ibovespa
157,981,13 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias