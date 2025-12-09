Expansão solar impulsiona conservação do solo no país

A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de geração de eletricidade em expansão no Brasil, sendo aplicada como um recurso para a matriz energética e para o uso da superfície terrestre. O tema da conservação do solo, um recurso fundamental para as atividades biológicas e produtivas, é colocado em discussão no Dia Mundial do Solo (5 de dezembro) em conjunto com a expansão de tecnologias de energia renovável.

O segmento de micro e minigeração distribuída (MMGD), em que os painéis solares são instalados em unidades consumidoras, tem demonstrado crescimento. O Brasil contabilizou mais de 3,33 milhões de sistemas de Geração Distribuída (GD) conectados à rede, conforme dados atualizados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A instalação destes sistemas, quando realizada em estruturas pré-existentes como telhados e fachadas, aproveita o espaço urbano sem demandar novas áreas. "Quando instalamos painéis solares em telhados, galpões ou terrenos que já não são usados para agricultura, por exemplo, estamos aproveitando melhor o espaço sem precisar desmatar ou danificar o meio ambiente", afirma Flávio Abreu, fundador da i9 Solar.

Uso da energia solar em propriedades rurais

A aplicação da energia solar ocorre tanto em áreas urbanas quanto rurais. No setor rural, a utilização de sistemas solares para a autogeração de energia é adotada em diversas propriedades. As propriedades rurais representaram 9,9% das unidades consumidoras abastecidas pela geração solar própria até março de 2025, segundo balanço divulgado pela Agência Brasil com base em dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

O uso da tecnologia em áreas rurais tem sido direcionado ao aproveitamento de terrenos que não são destinados ao plantio ou que apresentam baixa produtividade. Segundo Flávio Abreu, "em várias regiões do país, conseguimos transformar áreas pouco produtivas em espaços que geram energia limpa. Isso ajuda o meio ambiente, traz economia para o produtor e ainda valoriza o terreno".

Flávio também ressalta que "a instalação dos sistemas fotovoltaicos não exige grandes obras de construção civil ou o uso de produtos químicos que possam alterar o solo de forma permanente. A estrutura dos painéis pode ser movida ou removida sem deixar danos permanentes na terra".

Sistemas agrivoltaicos

Em áreas agrícolas, a tecnologia de sistemas agrivoltaicos combina a geração de energia e o cultivo agrícola no mesmo espaço. Nesse modelo, painéis solares são instalados sobre plantações. O CEO da i9 Solar descreve os benefícios afirmando: "O agricultor reduz custos, melhora a produtividade e ainda preserva a terra. Ao mesmo tempo, a eficiência dos painéis aumenta, já que as culturas embaixo deles ajudam a reduzir sua temperatura, o que melhora a geração de energia".

Ao tratar da relevância do solo, o fundador da empresa reforça: "O solo é um bem valioso e limitado. Usar a energia solar é uma forma de crescer com consciência, cuidando do nosso planeta e garantindo um futuro melhor para as próximas gerações".