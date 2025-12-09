Faiston anuncia parceria com Telcoweb para serviços SD-WAN

A Faiston, empresa especializada em soluções e serviços gerenciados de infraestrutura de TI, acaba de fechar uma parceria com a Telcoweb para ampliar sua atuação em serviços de conectividade corporativa. A colaboração une equipamentos e tecnologia SD-WAN da Telcoweb, com os serviços gerenciados da Faiston.

A parceria entre as duas empresas nasce de uma demanda do mercado por soluções capazes de manter operações ativas sem interrupções, mesmo em cenários de instabilidade das operadoras tradicionais. "A Telcoweb traz ao ecossistema Faiston uma plataforma própria de gestão inteligente de redes, com recursos como agregação de banda, contingência automática, balanceamento de tráfego e monitoramento em tempo real com equipamentos homologados pela Anatel", explica Alex Ingles, CEO da Telcoweb.

Já a Faiston assume a camada de serviços, oferecendo implantação e integração das tecnologias ao ambiente legado do cliente. Isso permite que o cliente final receba uma solução integrada – da camada física ao monitoramento, com redundância automática entre provedores, balanceamento de tráfego para aplicações e gestão centralizada com ponto de contato único.

"A conectividade passou a ser um pilar estrutural das operações corporativas, e nosso papel é garantir que ela permaneça estável mesmo nos cenários de maior pressão. Ao unirmos a gestão inteligente de redes da Telcoweb com a especialização da Faiston em serviços gerenciados, entregamos ao cliente uma experiência de disponibilidade contínua, com suporte técnico que antecipa problemas em vez de apenas reagir a eles", afirma Marcelo Laurato, diretor de Vendas da Faiston.