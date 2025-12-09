Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cirurgia plástica: comunicação clara pode evitar litígios

Especialistas ressaltam importância da comunicação clara entre profissionais e pacientes. Área está entre as três mais processadas no campo jurídico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/12/2025 às 15h04
Cirurgia plástica: comunicação clara pode evitar litígios
Shutterstock

O Dia do Cirurgião Plástico, celebrado neste último domingo, 7 de dezembro, chama atenção para a necessidade de comunicação clara e transparente entre profissionais e pacientes em todas as etapas do atendimento. Dados do Infográfico 2024: Judicialização da Saúde e da Medicina no Brasil, elaborados com base em informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem), indicam que a cirurgia plástica é a terceira especialidade médica mais acionada judicialmente.

Segundo a pesquisa, 7% dos processos envolvendo profissionais de medicina têm origem na cirurgia plástica. O índice é inferior apenas aos registrados em traumatologia e ortopedia (15,91%) e em ginecologia e obstetrícia (42,60%). Embora a jurisprudência brasileira reconheça que a cirurgia plástica implica na obrigação de meios adequados, a insuficiência de explicações sobre riscos, limitações e alternativas terapêuticas permanece como uma das principais fontes de conflitos.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece orientações para reduzir conflitos. A Recomendação CFM n.º 1/2016 determina que o paciente seja informado sobre riscos, objetivos, benefícios e limitações antes de qualquer procedimento. Já a Resolução CFM n.º 2.336/2023 define normas de publicidade médica, incluindo orientações para comunicação digital.

Para o presidente da Anadem, Raul Canal, a comunicação técnica e a documentação adequada são essenciais para prevenir litígios. “A cirurgia plástica segue entre as áreas mais acionadas na esfera judicial quando há alegações de imperícia, imprudência ou negligência. O diálogo técnico e a documentação completa são fatores essenciais à segurança jurídica”, afirma. Canal também destaca que expectativas elevadas e procedimentos invasivos aumentam a necessidade de esclarecimento.

A advogada especialista em direito médico Fabiana Attié reforça a importância da atualização de protocolos internos e do uso correto dos TCLEs (Termos de Consentimento Livre e Esclarecido). “O cenário reforça a necessidade de revisão de protocolos de comunicação, atualização de materiais de orientação pré-operatória e utilização adequada dos TCLEs, garantindo que o paciente compreenda plenamente os riscos e limites do procedimento. A responsabilidade técnica inclui postura ética também na divulgação de serviços e no detalhamento dos riscos inerentes aos procedimentos”, conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 9 horas

Vacina contra a dengue do Butantan começa a ser aplicada em janeiro

Profissionais da saúde serão os primeiros a receber a imunização

 Imagem de shutterphu no Freepik
Saúde Há 9 horas

Bariátrica pode trazer ganhos para saúde e bem-estar

O procedimento pode ajudar no controle de doenças como diabetes e hipertensão, melhorar a qualidade do sono e a saúde mental. O Dr. Willian Chaves,...

 Imagem de zinkevych no Freepik
Saúde Há 9 horas

Instituto Gama Raule estrutura protocolos personalizados

Em média, 34,66% da população brasileira têm algum nível de obesidade; o Dr. Guilherme Raule fala sobre a integração entre emagrecimento e estética...

 (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação)
Vacina Há 12 horas

Anvisa publica registro de primeira vacina de dose única contra a dengue do mundo

A intenção do Ministério da Saúde é começar a aplicação das doses em 2026, de forma gratuita.
Saúde Há 15 horas

Profissionais do SUS receberão treinamento em cuidados paliativos

Objetivo é oferecer mais qualidade de vida a quem tem doença grave

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 22°
17° Sensação
2.32 km/h Vento
98% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado
Geral Há 2 horas

Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve
Câmara Há 2 horas

Comissão Mista de Orçamento aprova 11 dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026
Senado Federal Há 2 horas

Vai à Câmara projeto que exclui do cálculo da renda familiar renda de safristas
Política Há 2 horas

Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,07%
Euro
R$ 6,32 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,412,73 -0,66%
Ibovespa
157,981,13 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias