Brasil tem desafios na logística reversa de lixo eletrônico

Logística reversa é o conjunto de ações usadas para coletar e devolver resíduos ao setor empresarial para que sejam reaproveitados ou recebam uma destinação final ambientalmente adequada, segundo a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Em 2020, o Decreto nº 10.240 regulamentou a logística reversa de resíduos eletroeletrônicos no país.

O Brasil é o quinto país que mais produz lixo eletrônico, com 2,4 milhões de toneladas anuais,conforme noticiado pelo Jornal Nacional. O Acordo Setorial para a Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos, firmado em 2019, definiu metas para a cadeia produtiva e prevê que, até o final de 2025, haja coleta de 17% do volume colocado no mercado em 2018, ano base definido.

Sérgio Diniz, agente de coletas e porta-voz da entidade gestora de logística reversa sem fins lucrativos Ecobraz, afirma que a relevância atual da logística reversa de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) no Brasil é crítica e crescente por três razões principais.

Segundo ele, o aumento do consumo, baseado especialmente no ciclo de vida dos dispositivos — que caiu de dois a quatro anos — amplia o volume de descarte. O não cumprimento da logística reversa, conforme previsto na PNRS e no Decreto 10.240/2020, implica risco jurídico, Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e multas, e os materiais têm alto valor de mercado e importância estratégica.

"Os REEE contêm metais como ouro, prata, cobre, paládio e terras-raras, cuja recuperação reduz a dependência de importação e a volatilidade de preços. Nesse contexto, a logística reversa se consolida como um dos pilares ambientais mais relevantes do país hoje, tanto por risco quanto por oportunidade", explica o especialista.

Para o agente, os maiores desafios do Brasil para retorno, tratamento e destinação correta de REEE são a baixa capilaridade estrutural, a baixa adesção empresarial, a força do mercado informal, a desinformação do consumidor e o custo logístico elevado.

"Com poucos pontos de coleta e transporte especializado, especialmente fora das capitais, a operação adequada de REEE é dificultada. Sucateiros e recicladores irregulares podem desviar material, a maior parte dos usuários não sabe onde descartar ou acredita que o lixo eletrônico é lixo comum, e os custos de transporte dedicado são de três a seis vezes maiores que os do resíduo convencional, gerando risco ambiental e perda de rastreabilidade", acrescenta o porta-voz da Ecobraz.

Diniz aponta que o cumprimento da PNRS para eletroeletrônicos apresenta avanços concretos, entretanto, ainda persistem lacunas críticas. "A regulamentação específica, que estabelece metas, criação de sistemas coletivos e acordos setoriais é um marco, mas menos de 30% das empresas cumprem integralmente as metas, falta fiscalização contínua e efetiva, não existe rastreabilidade em nível nacional e a meta de 17% de coleta até 2025 ainda está distante da realidade".

Recuperação e destinação de REEE

De acordo com a edição de 2024 do relatório das Nações Unidas Monitor Global de Lixo Eletrônico, o mundo produziu 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos em 2022. Desse total, 14 milhões de toneladas foram recolhidas e recicladas, o equivalente a 22,3%. A projeção indica que essa taxa deve cair para 20% até 2030, já que a geração de lixo eletrônico cresce em ritmo superior aos esforços globais de reciclagem."A destinação incorreta de resíduos eletroeletrônicos aumenta riscos ambientais e de saúde já comprovados. A contaminação por metais pesados, como chumbo, cádmio, mercúrio e níquel, afeta solo e água e pode persistir no ambiente por décadas. Além disso, riscos ocupacionais surgem quando a queima e o desmonte informal liberam dioxinas, furanos e partículas tóxicas", detalha o especialista.

O profissional ressalta que o impacto sobre os ecossistemas se manifesta na bioacumulação desses metais em plantas, animais e na cadeia alimentar, e os riscos diretos à população podem incluir doenças neurológicas, respiratórias, renais e alterações decorrentes da exposição a esses resíduos.

"A má gestão de resíduos eletroeletrônicos contribui para impactos ambientais relevantes. A contaminação do solo e das águas subterrâneas ocorre quando lixões e aterros mal operados liberam metais pesados por infiltração. A queima informal de fios e placas provoca emissão de poluentes, incluindo dioxinas e compostos orgânicos persistentes", reforça Diniz.

De acordo com o agente, a logística reversa formal permite recuperar entre 80% e 95% dos materiais presentes em REEE, dependendo da categoria. Metais como ouro e prata podem ser até cem vezes mais concentrados em placas eletrônicas do que em minérios naturais, enquanto a recuperação de cobre apresenta média superior a 90%. Plásticos técnicos apresentam reciclabilidade entre 40% e 70% quando segregados corretamente.

Atuação da Ecobraz na logística reversa

A Ecobraz atua com objetivo de fortalecer a cadeia de logística reversa totalmente licenciada e rastreável, conforme a PNRS, abrangendo coleta, transporte, triagem, descontaminação e destinação final.

A empresa conecta fabricantes, distribuidores, empresas, consumidores e governo por meio de um modelo de operação circular, centralizado em logística, coleta e triagem para que cada elo cumpra sua função legal.

A entidade sem fins lucrativos também apoia a educação do consumidor e a instalação de pontos de entrega, promovendo campanhas de orientação, e fornece relatórios e dados com métricas e indicadores ambientais para Environmental, Social and Governance (ESG ou Ambiental, Social e Governança), compliance e auditorias.

Para mais informações, basta acessar: ecobraz.org/