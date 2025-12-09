Alliance lança linha de lavadoras que maximiza o ROI, na Lavtech 2025

A Alliance Laundry Systems, focada na fabricação de equipamentos de lavanderia, lançou na última semana uma série de maquinários que solucionam, de forma tecnológica, as necessidades atuais do setor. A Stax-X, nova linha da empresa, foi apresentada na Lavtech 2025, Feira Internacional para Lavanderias, e reúne funcionalidades para maximizar o ROI (Retorno sobre Investimento) em diferentes modelos de negócios.

O lançamento da Speed Queen, uma das marcas da multinacional, conta com modelos de lavadoras-extratoras e secadoras voltadas para estabelecimentos com espaços reduzidos. Entre as funcionalidades, estão o reservatório projetado para minimizar o desperdício de água e o software que sinaliza o consumo do recurso por ciclo, reduzindo em 7% o uso de água. Elas ainda chegam em versões de 2x 13,6 kg e 2x 22,7 kg (capacidades para as lavadoras e secadoras), com design projetado para aumentar a resistência e ampliar a vida útil dos componentes.

Além disso, os maquinários reúnem tecnologia para gestão, por meio da conectividade com o aplicativo Speed Queen® Insights, que possibilita o acompanhamento de desempenho e acesso a dados e relatórios de produtividade com sistema baseado em nuvem; e o Controle Quantum, que oferece recursos e programações para ampliar os resultados operacionais.

Destaques

Além da nova linha da Speed Queen, a multinacional também apresentou o UniMac Core® — sistema de gerenciamento operacional remoto da marca UniMac. A plataforma, que combina um portal web e aplicativo móvel intuitivo, oferece programação remota, monitoramento em tempo real e geração de relatórios de eficiência e rendimento, reunindo KPIs, diagnósticos e insights estratégicos por meio da integração com inteligência artificial (IA).

Os visitantes que passaram pela empresa também conheceram o Pro Capture®, que soluciona um dos problemas que mais afetam estabelecimentos de diferentes segmentos: a geração de fiapos. O sistema disponível em secadoras premium funciona como um filtro que realiza a captura de até 98% dos fiapos.

“A Alliance aposta continuamente em oferecer equipamentos que transformam a experiência de operação e gestão das lavanderias. Nosso foco é proporcionar tecnologias tanto para os negócios de autosserviço quanto para o uso residencial, sempre com desempenho superior e sustentabilidade”, afirma Flávio Mello, gerente-geral da Alliance na América Latina.