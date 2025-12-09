Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões

Segundo ministro, empréstimo pode sair ainda em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/12/2025 às 00h07
Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
© Joédson Alves/Agência Brasil

O aporte do Tesouro Nacional aos Correios deve ficar abaixo dos R$ 6 bilhões inicialmente cogitados pela estatal , disse nesta segunda-feira (8) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo ele, o governo ainda avalia alternativas para reforçar o caixa da empresa, incluindo a possibilidade de combinar o aporte com um empréstimo, que pode ser liberado ainda este ano , embora não haja decisão final.

Haddad destacou que há espaço fiscal em 2025 para um aporte, mas reforçou que a medida não está definida.

“Até teria [espaço], mas não é uma coisa que está decidida”, afirmou ao conversar com jornalistas na porta do Ministério da Fazenda.

O ministro reiterou que qualquer ajuda financeira será condicionada ao plano de reestruturação da estatal.

“Nós sempre estamos condicionando tudo a um plano de reestruturação. Os Correios precisam mudar, precisam ser reestruturados”, disse.

Diferentes formatos de aporte

De acordo com Haddad, o aporte de R$ 6 bilhões não deve se confirmar nessa quantia.

“Esse valor, não. É valor inferior a esse pelo que eu sei”, declarou.

Inicialmente, os Correios cogitavam receber um reforço de caixa de R$ 6 bilhões do Tesouro para cobrir o prejuízo do mesmo valor acumulado de janeiro a setembro.

O aporte pode ser viabilizado por meio de crédito extraordinário ou via Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), caso o governo considere necessário. Ambas as alternativas ainda estão em avaliação pela equipe econômica.

Empréstimo em negociação

Além da injeção direta de recursos, o governo discute oferecer aval para um empréstimo aos Correios . A tratativa intensificou-se após o Tesouro negar um pedido de R$ 20 bilhões feita pela estatal .

A nova proposta prevê reduzir o valor do crédito para algo entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões, de modo a permitir que a empresa obtenha juros mais baixos no mercado. Foi justamente o custo elevado da operação que motivou o veto inicial do Tesouro.

Haddad disse que o empréstimo pode ser aprovado ainda este ano, mas lembrou que a negociação com os bancos continua travando o avanço.

“É uma possibilidade, mas não estamos jogando com uma possibilidade só por causa da negociação com os bancos”, afirmou.

O ministro deu as declarações após se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por cerca de quatro horas na tarde desta segunda.

O encontro, na residência oficial da Presidência da Câmara, discutiu projetos que o governo quer que sejam aprovados antes da votação do Orçamento de 2026, prevista para a próxima semana.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça

Ministro aposta em regulamentação final da reforma tributária
Economia Há 14 horas

Minha Casa, Minha Vida deverá contratar 3 milhões de moradias até 2026

Faixas de renda serão atualizadas no início do próximo ano
Economia Há 14 horas

Ministério das Cidades aguarda estudo da Fazenda sobre tarifa zero

Segundo Jader Filho, modelo atual de transporte público está esgotado

 Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Afrodescendentes conquistam reconhecimento inédito na COP30

Menção aparece em quatro documentos da conferência em Belém e marca avanço no debate global sobre justiça climática e racial

 Christian Jauch | Meeting Brasil
Economia Há 19 horas

Santa Catarina consolida presença internacional com RoadShow

O RoadShow Santa Catarina 2025 reuniu mais de 750 operadores e agentes de viagens em Rosário, Córdoba, Lima e Santiago, fortalecendo a presença int...

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 22°
20° Sensação
1.72 km/h Vento
99% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 3 minutos

STF: julgamento pode condenar mais seis réus pela trama golpista
Política Há 22 minutos

No Dr com Demori, historiador analisa política e desafios para 2026
Esportes Há 7 horas

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025
Economia Há 8 horas

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
Economia Há 8 horas

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,27%
Euro
R$ 6,31 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,789,30 -0,65%
Ibovespa
158,187,44 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias