Câmara dos Deputados recebe Prêmio Nacional de Transparência Pública nesta terça-feira

A Câmara dos Deputados recebe, nesta terça-feira (9), o Prêmio Nacional de Transparência Pública (PNTP), que reconhece órgãos e instituições públicas que se destacam na ampliação do acesso à informação e na promoção da transparência.

A cerimônia de premiação será realizada às 9 horas, no auditório Ministro Pereira Lira, na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube .

O prêmio, idealizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), valoriza práticas que garantem aos cidadãos acesso a informações essenciais sobre a administração pública, como dados orçamentários e financeiros, e incentiva a clareza na apresentação e a usabilidade dos portais institucionais.

Instituições premiadas

As organizações foram reconhecidas nos níveis Diamante, Ouro e Prata, conforme o desempenho. O Portal da Câmara dos Deputados foi classificado no nível Ouro.