Terça, 09 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Selbetti anuncia parceria com a Precisio

Juntas, as duas empresas lançam solução baseada em visão computacional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/12/2025 às 18h13
Selbetti anuncia parceria com a Precisio
A Selbetti anuncia parceria estratégica com a Precisio, empresa especializada em inteligência de dados. O resultado dessa colaboração é o Percepta as a Service, solução que usa câmeras convencionais para a geração de dados, e desenvolvimento de projetos de visão computacional.

A parceria com a Precisio permite à Selbetti ampliar seu portfólio de soluções oferecidas pelas unidades de negócios IT Devices e IT Solutions, que passam a incorporar o Percepta as a Service na oferta de segurança patrimonial e automação operacional. 

Além disso, a unidade Selbetti IT Solutions passa a receber uma carteira de clientes anteriormente atendida pela Precisio em Serviços de Sustentação de ambientes de tecnologia. A partir de agora, esses clientes serão atendidos diretamente pela Selbetti, com suporte técnico e gestão de infraestrutura. 

“Com o modelo as a Service, o cliente não precisa investir em estruturas complexas de implantação ou manutenção: todo o ecossistema — do fornecimento das câmeras e servidores ao monitoramento inteligente e suporte técnico — é gerenciado por nós, garantindo escalabilidade e padronização nacional. O Percepta permite que as organizações adotem inteligência artificial de forma prática e rápida, com resultados mensuráveis em eficiência e segurança”, afirma Rafael Leopoldo, diretor de Growth e Tecnologia da Selbetti.  

O Percepta integra tecnologias de inteligência artificial generativa, permitindo que gestores interajam com os dados captados e explorem insights de forma conversacional. "Essa camada de análise avançada amplia a capacidade de tomada de decisão e transforma câmeras convencionais em sensores inteligentes capazes de detectar eventos em tempo real", pontua Leopoldo.

A iniciativa também expande a atuação da Precisio, que, desde 2017, vem construindo soluções de IA voltadas à análise de imagens, dados e eventos em tempo real. Diferente das soluções convencionais de monitoramento, o Percepta atua de forma proativa, emitindo alertas automáticos e permitindo ações preventivas antes que ocorrências se transformem em incidentes. Além disso, a plataforma oferece recursos de customização de modelos de IA, automação descentralizada — com envio direto de alertas aos responsáveis — e aproveitamento das câmeras já instaladas, reduzindo custos de implantação.

“O Percepta transforma imagens antes desassistidas do ponto de vista organizacional em inúmeros insights valiosos para todas as áreas da empresa. Agora, com a Selbetti, agregamos não apenas uma infraestrutura estável e robusta, mas também toda a camada de serviços de suporte, manutenção de câmeras e servidores, além do monitoramento inteligente. Isso permite que mesmo organizações que não possuem área interna de monitoramento ou parceiros de manutenção possam contar com uma solução completa, integrada e de alto valor. Estamos entregando ao mercado a oferta mais disruptiva de visão computacional no Brasil,” afirma José Luiz Vieira Junior, vice-presidente de Alianças da Precisio.

Tecnologia que transforma imagens em inteligência

O Percepta é uma plataforma de IA que utiliza câmeras já existentes nas empresas para gerar detecções automatizadas e relatórios em diferentes áreas operacionais. A tecnologia é capaz de identificar padrões, alertas e comportamentos, permitindo a tomada de decisões orientada por dados.

A solução atende a múltiplos segmentos de negócio — da segurança patrimonial e do trabalho ao controle de qualidade industrial, gestão de estoques, expedição, operações logísticas e monitoramento de processos de RH. Voltada a empresas de médio e grande porte, a solução pode se integrar à infraestrutura já existente, sem necessidade de substituição de equipamentos.

