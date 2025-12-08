Terça, 09 de Dezembro de 2025
Metade dos brasileiros não sabe investir e não investe

A Meelion lança ferramenta gratuita que organiza automaticamente mais de 2.500 títulos de renda fixa por rentabilidade líquida e prazo, em meio a u...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/12/2025 às 17h59
Meelion

Em um país em que apenas 37% da população investe em produtos financeiros e cerca de 23% ainda mantêm dinheiro na poupança — aproximadamente 32 milhões de pessoas, segundo levantamento conjunto da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a dificuldade de comparar alternativas e a falta de transparência seguem como barreiras para o investidor brasileiro.

Para enfrentar esse cenário, a Meelion, plataforma independente de comparação de investimentos, lança o Ranking Diário Meelion, que reúne os melhores títulos de renda fixa em termos de rentabilidade líquida projetada e prazo de investimento. O ranking está disponível no site oficial.

De acordo com dados da Anbima (2025), apenas 39% dos brasileiros que conseguiram economizar investiram em produtos financeiros no último ano. Paralelamente, 55% afirmam entender pouco ou nada de educação financeira, segundo pesquisa da FEBRABAN/IPESPE (2025). Ainda, quase metade dos investidores (49%) aplica pelo aplicativo do próprio banco, limitando a visão às ofertas de uma única instituição. O nível de confiança também é baixo: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registra nota média de 2,57 (em escala de 1 a 5) para a integridade do mercado de capitais, segundo dados da CVM/Estadão E-Investidor (2025).

Esses números revelam quatro desafios centrais: o comodismo na poupança, a dificuldade de comparar risco, prazo e retorno, a visão restrita ao banco de origem e a desconfiança em recomendações com potenciais conflitos de interesse.

O Ranking Diário Meelion busca endereçar essas questões ao consolidar, em um único ambiente, milhares de títulos de renda fixa distribuídos por diversas instituição financeiras e organizá-los pela rentabilidade líquida projetada, levando em conta impostos e indicadores econômicos. A ferramenta analisa mais de 2.500 ativos de renda fixa diariamente, incluindo CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures e CCB, e gera uma listagem atualizada de oportunidades conforme o prazo de investimento, tipo de produto, instituição financeira e índice de referência (CDI, IPCA, prefixado ou CDI+).

"O investidor brasileiro está mais atento à rentabilidade, mas ainda preso à tela do banco e a recomendações com conflito de interesse. O ranking diário da Meelion organiza o mercado de renda fixa de forma independente, permitindo que cada pessoa compare e decida com mais segurança e transparência", destaca Dan Marks Printes, fundador e CEO da Meelion.

A Meelion esclarece que não é banco nem corretora, tampouco recomenda investimentos, e por isso não prioriza nenhuma instituição na exibição dos resultados. A ordenação é baseada em critérios objetivos, como rentabilidade líquida projetada por prazo, regras de tributação (incluindo isenções de LCI, LCA, CRA e debêntures incentivadas), projeções oficiais de CDI, Selic e IPCA com base no Boletim Focus do Banco Central, além de tipo de ativo, emissor, garantias e rating de risco, quando disponível.

Sobre a Meelion
A Meelion é uma plataforma brasileira de comparação independente de investimentos em renda fixa. Focada em transparência e dados, a empresa desenvolve ferramentas que ajudam investidores a avaliar CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures e CCB com base em prazo, risco e rentabilidade líquida projetada, sem viés comercial ou venda direta de produtos financeiros.
O Ranking Diário Meelion está disponível gratuitamente em: www.meelion.com/renda-fixa/melhores-investimentos.

