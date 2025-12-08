João Brasio é reconhecido com medalha do Mérito Legislativo

A Câmara dos Deputados concedeu a Medalha do Mérito Legislativo à Elytron Cybersecurity. A cerimônia solene, realizada no Plenário da Casa no dia 4 de dezembro, destacou a contribuição da empresa e de seus fundadores, João Brasio e Felipe Galofaro, para a proteção de instituições estratégicas brasileiras.

A Medalha do Mérito Legislativo, instituída em 1983, é a mais prestigiosa comenda do Poder Legislativo brasileiro. A Elytron se junta a um seleto grupo que inclui personalidades como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump (agraciado em 2024), o Papa Francisco (agraciado em edição anterior), ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, a atriz Fernanda Torres, e a escritora Eunice Rubens Paiva (in memoriam).

Presidida por Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, a sessão reconheceu o trabalho pro bono (voluntário) da Elytron em favor de órgãos cruciais do Estado, como o próprio STF, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Educação. A atuação da empresa foi um fator determinante para a indicação à honraria.

João Brasio, CEO e cofundador da Elytron Cybersecurity, representou a empresa na cerimônia ao lado de seu sócio Felipe Galofaro. Brasio construiu uma carreira identificando vulnerabilidades críticas para proteger empresas como Google, Apple, Microsoft e Facebook, além de colaborar com o Pentágono e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

A trajetória de João Brasio é marcada por uma visão clara do papel da tecnologia na defesa nacional. Sua filosofia é inequívoca: "Segurança digital não é só tecnologia; é compromisso com o país. Quando protegemos instituições como o STF ou a Polícia Federal, estamos protegendo cada cidadão brasileiro." Essa perspectiva transformou a Elytron em uma consultoria de segurança da informação voltada para a proteção da soberania digital brasileira.

Colunista da CNBC e listado na Forbes Under 30, palestrante no TEDx e comentarista regular na plataforma Times Brasil, Brasio atua em fóruns internacionais sobre cibersegurança. Ao lado de Felipe Galofaro, Brasio tem posicionado a companhia na área de cibersegurança global.

Felipe Galofaro também foi reconhecido na cerimônia como representante da empresa. Formado em Administração de Empresas e com especialização em Ciência da Computação (CS50) pela Harvard University, Galofaro é um dos arquitetos operacionais da estratégia de crescimento da Elytron desde sua fundação em 2018. Galofaro atua como responsável pela dimensão operacional e estratégica, liderando a equipe de hackers éticos e coordenando projetos com clientes globais.

O reconhecimento ocorre em um momento de crescentes ameaças digitais. A condecoração da Elytron simboliza a confiança de que o Brasil possui profissionais capazes de defender sua soberania na era digital. A empresa foi reconhecida pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas como instituição de interesse à defesa nacional.

A Medalha do Mérito Legislativo carrega consigo uma história de reconhecimento a personalidades e instituições que moldaram o Brasil contemporâneo. Ao longo dos anos, a honraria foi concedida a figuras de destaque em diferentes áreas. Em edições anteriores, nomes como o Papa Francisco e o fotógrafo Sebastião Salgado foram agraciados.

A cerimônia de 2025 reuniu personalidades de diferentes origens unidas pelo compromisso com a democracia, os direitos humanos e o progresso do país. Hugo Motta destacou que "a entrega desta condecoração é, em si mesma, uma forma de agradecimento."

Com o respaldo da honraria legislativa, a missão da Elytron e de João Brasio ganha um impulso institucional. "Para nós, receber esta medalha é a confirmação de que estamos no caminho certo", afirmou Brasio. "Trabalhar pelo Brasil, muitas vezes de forma silenciosa e voluntária, é uma honra. E nosso objetivo é continuar elevando o nível da defesa cibernética nacional."

A presença de João Brasio entre os agraciados marca o reconhecimento oficial de que a segurança cibernética é um pilar fundamental para a defesa nacional. A cerimônia do dia 4 de dezembro reafirma o compromisso do Poder Legislativo com a defesa das instituições democráticas em uma era de ameaças digitais.