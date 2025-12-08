Comissão vota nesta terça-feira relatórios setoriais do Orçamento de 2026

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) reúne-se nesta terça-feira (9) para votar os 16 relatórios setoriais do projeto de lei orçamentária de 2026 ( PLN 15/25 ).

A reunião será realizada no plenário 2, às 10 horas.

A votação dos pareceres setoriais integra uma das etapas da análise da proposta orçamentária, que define receitas, despesas e prioridades do governo federal para o próximo ano.

Após a aprovação dos relatórios segmentados, o relator-geral do Orçamento, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), poderá elaborar o texto final do projeto para votação.