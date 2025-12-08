Terça, 09 de Dezembro de 2025
Novo ecossistema de fraudes exige defesa multicamadas

Com fraudes e golpes mais estruturados e automatizados, empresas precisam adotar tecnologias integradas para deter ataques em escala

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/12/2025 às 14h33
Novo ecossistema de fraudes exige defesa multicamadas
Prosa/Caf/Divulgação

O cenário do crime digital no Brasil e no mundo atingiu um novo patamar de sofisticação com o surgimento do "Fraud as a Service" (FaaS). Em uma dinâmica similar ao modelo de software como serviço (SaaS), o FaaS "produtiza" técnicas criminosas, disponibilizando ferramentas, infraestrutura e know-how para indivíduos cometerem fraudes e golpes, mesmo sem conhecimento técnico avançado. Segundo Marcelo Sousa, VP de Produto da Caf, empresa global de verificação inteligente, esse ecossistema do crime, com infoprodutores de golpes online vendendo pacotes completos, como apostilas, kits de dados, videoaulas e scripts automatizados, representa a industrialização do crime digital.

"Essa dinâmica é alarmante. Em vez de um fraudador solitário gastando centenas de horas para explorar uma vulnerabilidade, temos um mercado clandestino florescendo, muitas vezes em plataformas digitais", explica Sousa. Para o executivo, isso cria uma assimetria perigosa, onde os alvos dessas máquinas industrializadas não são mais apenas as grandes companhias, mas cada vez mais as empresas de pequeno e médio porte, que investem menos em segurança.

De um lado, os fraudadores trocam informações em tempo real em diversos grupos organizados, compartilhando dicas e táticas que estão funcionando no momento. Por outro lado, as empresas, especialmente PMEs, operam em uma escala muito menor, tentando combater esses golpes isoladamente. "A consequência direta é uma vulnerabilidade silenciosa, porém com um custo tangível e devastador", alerta o especialista.

Para se ter uma ideia, um estudo da LexisNexis revelou que para cada R$ 1 perdido com fraudes no Brasil, o prejuízo é de R$ 3,59. A isso somam-se os custos intangíveis de danos à reputação e a perda de clientes, que para pequenas e médias empresas, pode significar a própria sobrevivência. "O que hoje é uma pequena fraude, sem a devida inteligência, pode se tornar um fluxo contínuo capaz de romper toda a estrutura do negócio", sinaliza o VP da Caf. A analogia é citada também no documentário recém lançado pela Prosa Press em parceria com a Caf, "A Nova Economia do Engano", disponível no YouTube da produtora.

Diante desse cenário, o especialista destaca a necessidade de uma mudança de mentalidade e tecnológica. "O primeiro passo é entender que investir em inteligência antifraude não é um custo, mas uma das maiores alavancas de ROI disponíveis", ressalta ele. Sendo assim, soluções já disponíveis no mercado reduzem bloqueios indevidos de contas e falsos positivos em transações no varejo online, por exemplo, garantindo que o usuário finalize suas operações com mais confiança.

"É preciso parar de enxergar a verificação inteligente como um freio e começar a vê-la como um acelerador de negócios confiáveis e uma forma de melhorar a experiência do cliente", destaca Sousa. Além disso, para ele, também vale uma revisão tecnológica.

"A era da ‘bala de prata’, ou seja, aquela solução única que prometia resolver todos os problemas de segurança, acabou. O combate eficaz ao FaaS exige uma defesa organizada e integrada: o uso inteligente e dinâmico de múltiplas camadas de proteção. Essa orquestração de ferramentas, potencializada por tecnologia de ponta e inteligência artificial, permite adaptar a defesa ao risco de cada transação", defende o executivo.

Ao considerar jornadas hiperpersonalizadas, é possível não apenas dificultar a atuação de fraudadores ao quebrar seus scripts pré-prontos, mas também otimizar a jornada do cliente legítimo e diminuir a fricção como um todo. "A liderança que não entender essa nova realidade estará combatendo o crime com as ferramentas de ontem", conclui Sousa.

Sobre a CAF
A Caf é uma empresa global de verificação inteligente, fundada em 2019. De forma inovadora, protege negócios com inteligência artificial e soluções antifraude, oferecendo tecnologia avançada de verificação biométrica, análise de documentos e de identidade.

Atuando em setores como bancos, seguros, varejo, fintechs e apostas esportivas, as soluções da Caf otimizam a experiência do cliente e ajudam empresas a impulsionar o crescimento de receita.

