Orçamento 2026: relator setorial de defesa busca recomposição da proposta original

O relator setorial de defesa do Orçamento de 2026 ( PLN 15/25 ), senador Esperidião Amim (PP-SC), pediu para que o relator-geral do Orçamento, deputado Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL), recomponha os recursos do setor após o corte linear inicial feito para destinar mais recursos para todas as áreas.

O corte foi de R$ 102 milhões, e o senador optou por não fazer outros para remanejar recursos para não afetar ainda mais as programações iniciais.

O total de recursos da defesa é de R$ 144,8 bilhões na proposta do Executivo para 2026, um aumento de 6,1% em relação à proposta de 2025. As três maiores ações estão relacionadas à operação do sistema aéreo, à construção de navios e à aquisição de aeronaves caça.

O problema, segundo o relator setorial, é que os recursos têm sido insuficientes e os resultados vêm sendo adiados. Amim citou como exemplo o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), que tinha sido projetado para 2022 e que agora só deve ser concluído.

Foram acolhidas 370 emendas, a maioria individuais, no valor de R$ 257 milhões.

Os 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026 serão votados pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) a partir desta terça-feira (9).