Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

JusDinâmico utiliza IA para modernizar o Direito brasileiro

Inteligência artificial proprietária desenvolvida pela plataforma JusDinâmico vira alternativa para atender às demandas da rotina jurídica nacional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/12/2025 às 14h02
JusDinâmico utiliza IA para modernizar o Direito brasileiro
Imagem de Freepik

O avanço das tecnologias de inteligência artificial (IA) tem impactado diferentes setores da economia. No campo jurídico, por exemplo, a necessidade de precisão, responsabilidade e respeito às normas éticas tornaram o desenvolvimento de soluções digitais voltadas à advocacia uma tarefa complexa.

Nesse cenário, a plataforma JusDinâmico, pertencente ao ecossistema de soluções jurídicas do Grupo Adali, anuncia o lançamento da ferramenta Dinâmico IA, uma inteligência artificial proprietária desenvolvida especialmente para atender às demandas reais da rotina jurídica brasileira.

Treinada com um amplo conjunto de dados e com a capacidade de validação de leis dentro da jurisprudência consolidada, súmulas, legislações e doutrinas atualizadas, além de instruções normativas e documentos públicos, a ferramenta tem como objetivo refletir padrões linguísticos e argumentativos típicos do Direito brasileiro.

"O resultado é uma IA que pode entender não apenas o que escrever, mas também como um advogado brasileiro escreve, argumenta e estrutura seu raciocínio jurídico, cuidando da individualidade de cada caso", explica Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia.

A advogada Priscila Pinheiro, CEO do Grupo Adali, ressalta que o principal desafio no desenvolvimento da solução foi equilibrar tecnologia avançada com rigor jurídico.

"Enquanto a maioria das IAs é treinada para responder amplamente a diversos temas, o Dinâmico IA pode compreender não apenas a linguagem jurídica, mas também as implicações éticas e técnicas jurídicas", afirma.

Segundo ela, garantir que o sistema se limitasse ao ordenamento jurídico brasileiro exigiu uma curadoria rigorosa de fontes, evitando qualquer influência de legislações estrangeiras.

"O treinamento da ferramenta foi estruturado a partir de bases jurídicas nacionais selecionadas, como decisões judiciais de diferentes tribunais, doutrinas, códigos legais e modelos de peças utilizadas na prática forense", comenta.

Para assegurar que o sistema trabalhe apenas com informações nacionais, a equipe adotou uma arquitetura de modelo fechado e especializado que deixa de buscar respostas em conteúdos genéricos ou na internet. Dessa forma, toda a base é composta por materiais validados e atualizados, com recortes específicos da legislação brasileira.

"Essa especialização pode evitar a contaminação por informações irrelevantes ou conflitantes, problema comum em modelos generalistas. Além disso, o uso da IA é exclusivo para advogados, buscando garantir que haja validação final do profissional", destaca Nunes.

Recentemente, a OpenAI, responsável por modelos como o ChatGPT, alterou suas políticas de uso para impedir que suas ferramentas fossem utilizadas em diagnósticos médicos ou orientação jurídica personalizada, áreas que exigem licença profissional. Para a CEO do Grupo Adali, a decisão evidencia a necessidade de tecnologias especializadas, capazes de atender às exigências de setores regulados sem comprometer a segurança dos usuários.

"Na prática, o Dinâmico IA se posiciona como um recurso que é capaz de ampliar as capacidades do advogado, sem substituí-lo. Por isso, nosso compromisso segue firme com a ética, a técnica e o respeito à atuação jurídica", afirma Pinheiro.

Os próximos passos envolvem a expansão das funcionalidades da plataforma com recomendações de estratégias com base em casos semelhantes, otimização da experiência do chat jurídico e utilização da base interna de propriedade intelectual de cada escritório.

"A meta é tornar o Dinâmico IA mais completo, um verdadeiro copiloto jurídico que acompanha o advogado desde a triagem do caso até a conclusão de um recurso", conclui Nunes.

Para saber mais, basta acessar: https://jusdinamico.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 14 horas

Selbetti anuncia parceria com a Precisio

Juntas, as duas empresas lançam solução baseada em visão computacional

 Meelion
Tecnologia Há 14 horas

Metade dos brasileiros não sabe investir e não investe

A Meelion lança ferramenta gratuita que organiza automaticamente mais de 2.500 títulos de renda fixa por rentabilidade líquida e prazo, em meio a u...

 Laycer Tomaz
Tecnologia Há 15 horas

João Brasio é reconhecido com medalha do Mérito Legislativo

João Brasio, CEO da Elytron Cybersecurity recebeu a Medalha do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados – a mesma honraria concedida a Donald Tr...
Tecnologia Há 15 horas

A Native Camp estende a campanha de conversação em inglês gratuita no Brasil até 31 de dezembro

A Native Camp está oferecendo a novos usuários no Brasil aulas individuais gratuitas e ilimitadas até 31 de dezembro

 Prosa/Caf/Divulgação
Tecnologia Há 17 horas

Novo ecossistema de fraudes exige defesa multicamadas

Com fraudes e golpes mais estruturados e automatizados, empresas precisam adotar tecnologias integradas para deter ataques em escala

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 22°
20° Sensação
1.72 km/h Vento
99% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 7 minutos

No Dr com Demori, historiador analisa política e desafios para 2026
Esportes Há 7 horas

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025
Economia Há 7 horas

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
Economia Há 7 horas

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova inclusão da podologia na lista de serviços sujeitos ao ISS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,27%
Euro
R$ 6,31 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,063,31 -0,78%
Ibovespa
158,187,44 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias