Comissão debate saúde pública dez anos após rompimentos de barragens

A comissão externa da Câmara dos Deputados responsável pela fiscalização dos rompimentos de barragens e pela repactuação promove, nesta terça-feira (9), audiência pública para discutir os impactos e desafios na saúde da população atingida pelos desastres nas bacias dos rios Doce e Paraopeba.

O debate foi proposto pelo coordenador do colegiado, deputado Rogério Correia (PT-MG), e está marcado para as 14 horas, no plenário 10.

O objetivo é dar maior transparência aos avanços e dificuldades do processo de reparação das comunidades atingidas pelo desastre-crime do rompimento das barragens da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). A audiência pretende avaliar o que mudou em dez anos, especialmente no campo da saúde pública, e reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para aprofundar o debate.