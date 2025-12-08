Segunda, 08 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

"Benefício fiscal sem retorno para a sociedade é privilégio”, afirmou Motta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/12/2025 às 11h28
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), designou o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para a relatoria do Projeto de Lei Complementar 128/25 , que propõe uma revisão dos benefícios fiscais concedidos pelo Poder Executivo.

O texto obriga o governo federal a reduzir gradualmente os benefícios tributários, financeiros e creditícios em, no mínimo, 10% até o fim de 2026. O texto altera a lei que estabeleceu um novo arcabouço fiscal para o País, com o objetivo de reequilibrar receitas e despesas.

A proposta prevê a diminuição dos benefícios em, no mínimo, 5% em 2025 e 5% em 2026. “O relator levará em consideração tanto o corte quanto a revisão periódica desses benefícios, para constatar a eficiência. Benefício fiscal sem retorno para a sociedade é privilégio”, afirmou Motta, por meio de suas redes sociais.

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
