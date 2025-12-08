Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudo do ISG menciona Falconi pelo uso de IA em gestão

Consultoria foi reconhecida como Líder em Inteligência Artificial Generativa em 2025 no estudo global ISG Provider Lens™

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/12/2025 às 11h08
Estudo do ISG menciona Falconi pelo uso de IA em gestão
Divulgação Falconi

Pelo segundo ano consecutivo, a Falconi, consultoria de gestão empresarial, foi mencionada no "ISG Provider Lens™ Analytics & AI Services – Brazil". O estudo é realizado anualmente pelo grupo americano ISG - Information Services Group, que influencia a decisão de mais de U$ 200 bilhões em investimentos de tecnologia todos os anos.

Na recém-divulgada edição de 2025, a Falconi foi apontada como líder no que tange ao uso de inteligência artificial generativa. "A premiação reflete, ainda, o avanço da consultoria em soluções que unem, de forma pragmática, gestão, tecnologia e dados para impulsionar resultados de forma sustentável em empresas dos mais diferentes segmentos", afirma o CEO da Falconi, Alexandre Ribas.

O reconhecimento internacional do ISG se junta a outras conquistas relevantes em 2025 no exterior. Em junho, a Falconi foi eleita uma das principais consultorias globais pela publicação americana The Consulting Report. Antes, em maio, a empresa havia sido escolhida para fazer parte do grupo New Champions do Fórum Econômico Mundial (WEF). "Esses reconhecimentos reforçam a nossa posição como agente de transformação no cenário internacional", afirma Ribas.

O reconhecimento de WEF, ISG e The Consulting Report amplia, agora no exterior, a reputação da Falconi em gestão e tecnologia aplicada aos negócios. A força da marca é alimentada pelos resultados em mais de 10 mil projetos realizados para organizações privadas e públicas, não só no Brasil, mas também em outras quatro dezenas de países.

De acordo com o CEO da consultoria, isto é exatamente o que inspira a nova campanha institucional da Falconi, que estreou na última semana. Sob o mote "Com a Falconi, o resultado vem", a estratégia publicitária sublinha o uso de soluções de gestão que podem significar, dependendo do projeto e do segmento econômico, um retorno de até 12 vezes sobre investimentos (ROI). Serão sete comerciais que, além de reforçar soluções consagradas da consultoria, apresentam novas abordagens que unem tecnologia à disciplina da gestão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 2 minutos

YouTube Shopping transforma lives em novas experiências

Com o avanço do YouTube Shopping, criadores de conteúdo como Marcelo e Tati Martins misturam entretenimento e e-commerce, enquanto o público passa ...

 Unsplash
Tecnologia Há 31 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs

Segundo estudo, 60% das PMEs encerram suas atividades em até seis meses após um ataque grave.

 Caio Borba
Tecnologia Há 3 dias

Cinema Nosso celebra 25 anos com a missão de democratizar o áudio

Ao longo de duas décadas e meia a organização já impactou mais de 30 mil jovens

Pedro Silva
Tecnologia Há 3 dias

Reforma tributária exige automação e integração digital

Mudanças legislativas impõem maior rigor no controle tributário e aceleram digitalização das rotinas internas; especialista comenta impactos e desa...

 Nuvei
Tecnologia Há 3 dias

Nuvei e Microsoft ampliam parceria global de pagamentos

Implantação do processamento central no Microsoft Azure eleva a resiliência, o desempenho em tempo real e a disponibilidade contínua para empresas ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

YouTube Shopping transforma lives em novas experiências
Geral Há 2 minutos

Em meio a protestos, SP registra mais dois casos de feminicídio
Geral Há 2 minutos

Polícia identifica um suspeito de roubar obras de arte em São Paulo
Tecnologia Há 31 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 31 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,23%
Euro
R$ 6,31 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,590,84 +1,73%
Ibovespa
158,748,48 pts 0.58%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias