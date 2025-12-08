Estudo do ISG menciona Falconi pelo uso de IA em gestão

Pelo segundo ano consecutivo, a Falconi, consultoria de gestão empresarial, foi mencionada no "ISG Provider Lens™ Analytics & AI Services – Brazil". O estudo é realizado anualmente pelo grupo americano ISG - Information Services Group, que influencia a decisão de mais de U$ 200 bilhões em investimentos de tecnologia todos os anos.

Na recém-divulgada edição de 2025, a Falconi foi apontada como líder no que tange ao uso de inteligência artificial generativa. "A premiação reflete, ainda, o avanço da consultoria em soluções que unem, de forma pragmática, gestão, tecnologia e dados para impulsionar resultados de forma sustentável em empresas dos mais diferentes segmentos", afirma o CEO da Falconi, Alexandre Ribas.

O reconhecimento internacional do ISG se junta a outras conquistas relevantes em 2025 no exterior. Em junho, a Falconi foi eleita uma das principais consultorias globais pela publicação americana The Consulting Report. Antes, em maio, a empresa havia sido escolhida para fazer parte do grupo New Champions do Fórum Econômico Mundial (WEF). "Esses reconhecimentos reforçam a nossa posição como agente de transformação no cenário internacional", afirma Ribas.

O reconhecimento de WEF, ISG e The Consulting Report amplia, agora no exterior, a reputação da Falconi em gestão e tecnologia aplicada aos negócios. A força da marca é alimentada pelos resultados em mais de 10 mil projetos realizados para organizações privadas e públicas, não só no Brasil, mas também em outras quatro dezenas de países.

De acordo com o CEO da consultoria, isto é exatamente o que inspira a nova campanha institucional da Falconi, que estreou na última semana. Sob o mote "Com a Falconi, o resultado vem", a estratégia publicitária sublinha o uso de soluções de gestão que podem significar, dependendo do projeto e do segmento econômico, um retorno de até 12 vezes sobre investimentos (ROI). Serão sete comerciais que, além de reforçar soluções consagradas da consultoria, apresentam novas abordagens que unem tecnologia à disciplina da gestão.