Relatório setorial de integração e meio ambiente do Orçamento de 2026 tem R$ 2,5 bilhões em emendas

O relatório setorial de integração, desenvolvimento regional e meio ambiente do Orçamento de 2026 ( PLN 15/25 ) ficou com R$ 2,5 bilhões em emendas individuais e coletivas. O projeto original prevê R$ 10,7 bilhões para custeio e investimentos destas áreas.

O relator setorial, senador Irajá (PSD-TO), disse que os recursos previstos inicialmente para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional são 9,8% maiores que os da proposta de 2025. Já na comparação com os recursos efetivamente empenhados em 2024, há redução de 49%.

O maior programa do ministério é o “Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para Sempre”, que conta com R$ 2,7 bilhões programados para 2026, ou pouco mais de 45% dos recursos da pasta.

No caso do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, há um aumento de 11% em relação a 2025 e de quase 25% em relação a 2024.

O relator acolheu 318 emendas individuais; 47, de bancadas estaduais, e 29, de comissões permanentes da Câmara e do Senado.

Os 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026 serão votados pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) a partir desta terça-feira (9).