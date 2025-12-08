Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Orçamento 2026: parlamentares propõem R$ 7 bilhões em emendas de transferêcia especial

Os 16 relatórios setoriais da proposta orçamentária de 2026 serão votados em comissão a partir desta terça-feira (9)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/12/2025 às 10h32
Orçamento 2026: parlamentares propõem R$ 7 bilhões em emendas de transferêcia especial
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O relatório setorial de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio do Orçamento de 2026 ( PLN 15/25 ) acolheu 808 emendas parlamentares, em um total de R$ 9,9 bilhões. Cerca de R$ 7 bilhões são de emendas individuais de transferência especial, as chamadas emendas Pix.

Essas emendas são transferidas diretamente para prefeituras e governos estaduais sem a necessidade de convênios. Mas é preciso apresentar planos de trabalho que possam ser fiscalizados.

O relator, deputado Bohn Gass (PT-RS), disse que recebeu 784 emendas individuais e uma de bancada estadual, que são de execução obrigatória. Ele aceitou parcialmente as 21 emendas de comissões permanentes da Câmara e do Senado.

Bohn Gass afirmou que procurou atender demandas de desenvolvimento industrial, proteção dos direitos de propriedade industrial, estímulo ao empreendedorismo, inclusão socioprodutiva e cadastro ambiental rural.

O setor tem R$ 3,8 bilhões para custeio, a maior parte para refinanciamento da dívida pública; e R$ 12,5 bilhões de investimentos, a maior parte para Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Os 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026 serão votados pela Comissão Mista de Orçamento a partir desta terça-feira (9).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 36 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

"Benefício fiscal sem retorno para a sociedade é privilégio”, afirmou Motta

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 56 minutos

Relator de turismo no Orçamento de 2026 pede mais recursos para o setor

Os 16 relatórios setoriais da proposta orçamentária de 2026 serão votados em comissão a partir desta terça-feira (9)

 Mário Agra/Câmara dos Deputados
Câmara Há 57 minutos

Relatório setorial de integração e meio ambiente do Orçamento de 2026 tem R$ 2,5 bilhões em emendas

Os 16 relatórios setoriais da proposta orçamentária de 2026 serão votados em comissão a partir desta terça-feira (9)

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão de Finanças aprova acessibilidade como critério de desempate em licitações

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova serviço de apoio para grávidas em vulnerabilidade social

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias