Comissão promove seminário sobre inclusão de pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (9) seminário em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e em combate ao capacitismo.
O evento foi solicitado pelo deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e está marcado para as 11 horas, no plenário 13.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a conscientização sobre os direitos, a dignidade e o bem-estar das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida social, política, econômica e cultural.
O encontro reunirá autoridades, especialistas, representantes de movimentos sociais, pessoas com deficiência e seus familiares para debater políticas públicas, avanços e desafios na efetivação dos direitos garantidos pela Constituição Federal e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência .