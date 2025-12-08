Segunda, 08 de Dezembro de 2025
Comissão promove seminário sobre inclusão de pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (9) seminário em homenagem ao Dia Inte...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/12/2025 às 09h58
Comissão promove seminário sobre inclusão de pessoas com deficiência
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (9) seminário em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e em combate ao capacitismo.

O evento foi solicitado pelo deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e está marcado para as 11 horas, no plenário 13.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a conscientização sobre os direitos, a dignidade e o bem-estar das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida social, política, econômica e cultural.

O encontro reunirá autoridades, especialistas, representantes de movimentos sociais, pessoas com deficiência e seus familiares para debater políticas públicas, avanços e desafios na efetivação dos direitos garantidos pela Constituição Federal e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência .

