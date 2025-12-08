Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Enviado dos EUA diz que acordo de paz na Ucrânia está próximo

Trump afirma que acabar com o conflito é uma de suas metas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/12/2025 às 09h22

O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, disse que um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia está "muito próximo" e depende da resolução de apenas duas questões importantes, mas o Moscou afirmou que é preciso haver mudanças radicais em algumas das propostas dos EUA.

Trump, que deseja ser lembrado como um presidente "pacificador", afirma que acabar com o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial tem sido, até agora, o objetivo de política externa mais importante de sua presidência.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 após oito anos de luta entre separatistas apoiados pela Rússia e tropas ucranianas em Donbas, que é composto pelas regiões de Donetsk e Luhansk.

O enviado especial dos EUA para a Ucrânia, Keith Kellogg, que deve deixar o cargo em janeiro, afirmou ao Fórum de Defesa Nacional Reagan que os esforços para resolver o conflito estavam nos "últimos 10 metros", que, segundo ele, sempre foram os mais difíceis.

Usina nuclear

As duas principais questões pendentes, segundo Kellogg, estão no território - principalmente o futuro de Donbas - e também da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, a maior da Europa, que está sob controle russo.

"Se conseguirmos resolver essas duas questões, acho que o restante das coisas funcionará muito bem", opinou Kellogg, na Biblioteca e Museu Presidencial Ronald Reagan, em Simi Valley, Califórnia. "Estamos quase lá. Estamos muito, muito perto", acrescentou.

Depois que o presidente Vladimir Putin manteve quatro horas de conversas no Kremlin na semana passada com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, o principal assessor de política externa de Putin, Yuri Ushakov, revelou que foram discutidos "problemas territoriais".

Essa é a abreviação do Kremlin para as reivindicações russas sobre Donbas, embora a Ucrânia ainda controle pelo menos 5 mil km² da área. Quase todos os países reconhecem Donbas como parte da Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse que a entrega do restante de Donetsk seria ilegal sem um referendo e daria à Rússia uma plataforma para lançar ataques mais profundos na Ucrânia no futuro.

Ushakov foi citado pela mídia russa nesse domingo (7) como tendo dito que os Estados Unidos teriam que "fazer mudanças sérias e radicais em seus documentos" sobre a Ucrânia. Ele não esclareceu quais mudanças Moscou queria que Washington fizesse.

Zelenskiy disse, no sábado, que havia tido uma longa e "subestancial" conversa telefônica com Witkoff e Kushner. O Kremlin afirmou que espera que Kushner esteja fazendo o trabalho principal na elaboração de um possível acordo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 3 dias

EUA reafirmam "proeminência" na América Latina em recado à China

País diz que fará cumprir Doutrina Monroe para a região
Internacional Há 3 dias

EUA afirmam predomínio na América Latina em recado à China

Estados Unidos reafirmam Doutrina Monroe para a região
Internacional Há 5 dias

Republicano vence eleição para Câmara dos EUA no Tennessee

Vitória reforça maioria do partido
Internacional Há 6 dias

Lula conversa com Trump sobre retirada de sobretaxa

Brasileiro diz que deseja “avançar rápido” nas negociações

 © Ricardo Stuckert/PR
Internacional Há 2 semanas

Brasil e Moçambique assinam acordos para fortalecer o país africano

Lula quer que BNDES volte a financiar empresas brasileiras no exterior

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias