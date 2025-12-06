Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte

Criminosos obtêm dados de forma ilegal e criam sites falsos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/12/2025 às 11h18
Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Criminosos têm utilizado nome, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e até endereços verdadeiros de contribuintes para criar páginas falsas que simulam cobranças em nome da Receita Federal . A prática, que vem se espalhando pelo país, gerou um alerta oficial do órgão após relatos recorrentes em unidades de atendimento.

As fraudes costumam ser enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail , sempre acompanhadas de um link que direciona o usuário a um site que imita o visual do Portal Gov.br , com brasões, cores e formatação semelhantes às de páginas oficiais. Para aumentar a sensação de autenticidade, os golpistas inserem dados pessoais verdadeiros no documento falso .

Fisco não envia mensagens

A Receita Federal reforça que não envia cobranças por aplicativos de mensagem, e-mail ou links externos. Qualquer pendência, débito ou notificação legítima aparece exclusivamente no e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, acessado pelo site oficial .

Segundo o órgão, ao receber supostas cobranças com links externos, o contribuinte deve desconsiderar a mensagem e buscar informações diretamente no portal oficial , digitando o endereço manualmente no navegador.

Sinais de golpe

As páginas falsas utilizam endereços que não pertencem ao domínio gov.br, principal indicador de fraude. Além disso, mensagens fraudulentas costumam trazer elementos de urgência, como :

  • prazos de poucos minutos para pagamento;
  • ameaças de bloqueio de CPF ou contas bancárias;
  • ofertas de “desconto” para pagamento imediato.

Esse comportamento, de acordo com a Receita, é típico de golpes digitais que buscam impedir que o usuário tenha tempo de verificar informações reais .

Vazamento de dados reais

Uma das características mais preocupantes da nova modalidade é o uso de dados verdadeiros dos contribuintes . Criminosos obtêm essas informações por meios ilegais, geralmente vazamentos de grandes bases de dados, e as usam para montar páginas de cobrança falsas que simulam legitimidade.

Orientações ao contribuinte

A Receita Federal orienta que, ao receber qualquer cobrança duvidosa :

  • não clique em links recebidos por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais;
  • verifique pendências diretamente no e-CAC, acessado apenas pelo site oficial;
  • desconfie de mensagens que contenham termos como “último aviso”, “pague agora” ou “urgente”; ignore ameaças de bloqueios e ofertas de descontos imediatos.

Em caso de dúvida, a recomendação é consultar os canais oficiais da Receita Federal, sempre acessados manualmente, e nunca a partir de links enviados por terceiros .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 23 horas

Instituto criará centro especializado em energia renovável no oceano

Projeto investe em quatro tecnologias offshore

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 dia

Pix bate recorde e supera 313 milhões de transações em um dia

Recorde anterior havia sido registrado no fim de novembro
Economia Há 2 dias

Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS

Saque Calamidade deve ser obtido na Caixa Econômica

 Yandex
Economia Há 2 dias

Educação Ambiental visa desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente

Envolve a conexão de ideias e a aplicação desse conhecimento em diferentes contextos em prol da preservação ambiental.

 © Erivelton Viana/ Sebrae
Economia Há 2 dias

TV Brasil é uma das vencedoras do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Caminhos da Reportagem ganhou com episódio sobre empreendedores idosos

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias