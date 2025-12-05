Domingo, 07 de Dezembro de 2025
Cinema Nosso celebra 25 anos com a missão de democratizar o áudio

Ao longo de duas décadas e meia a organização já impactou mais de 30 mil jovens

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/12/2025 às 19h52
Cinema Nosso celebra 25 anos com a missão de democratizar o áudio
Caio Borba

Fundada em 2000, a Instituição Sociocultural Cinema Nosso é, hoje, uma das maiores escolas populares de audiovisual da América Latina, e um centro de inovação e tecnologia que oferece programas para crianças e jovens, com ênfase em atividades de empreendedorismo e empregabilidade. A organização nasceu da inspiração de sete jovens, que participaram da produção do filme "Cidade de Deus". Após o encerramento das gravações, o grupo sentiu a vontade de continuar o trabalho, com o objetivo de oferecer oportunidades aos jovens periféricos na área do audiovisual.

O Cinema Nosso também soma outros trabalhos de grande repercussão, como "Os Quatro da Candelária", série da Netflix, dirigida por Luis Lomenha e baseada na trágica chacina da Candelária, que ocorreu em 1993. Através do Programa Jovens Talentos, sete alunas integraram a equipe da produção, reforçando o compromisso da instituição com a formação, inserção e suporte a jovens talentos no mercado audiovisual.

Democratização do audiovisual

Com o avanço das tecnologias, discutir a democratização do audiovisual no Brasil se tornou fundamental para garantir inclusão, representatividade e oportunidades aos jovens de diferentes contextos sociais. Assim, a Instituição tem a missão de formar jovens das periferias para atuarem no setor audiovisual e nas áreas de tecnologia e inovação.

"Ao longo desses 25 anos, buscamos estimular o protagonismo de jovens periféricos e de outros centros, com o objetivo principal de contribuir na construção de um ecossistema mais justo. Para nós, democratizar o audiovisual é permitir que novas histórias sejam contadas, por quem sempre teve muito a dizer, mas nunca teve esse espaço", destaca Mercia Britto, diretora-executiva do Cinema Nosso.

Através de oficinas, cursos profissionalizantes, mentorias e acesso a equipamentos, o Cinema Nosso oferece qualificação técnica e, também, promove o fortalecimento da autoestima e da identidade de jovens que historicamente foram excluídos. Desde que foi fundada, a instituição já impactou mais de 30 mil jovens. Em 2025, foram mais de 350 novos alunos.

Projeto busca fortalecer audiovisual

No ano de seu aniversário de 25 anos, a instituição celebra o encerramento e o retorno do Projeto Produtora Escola. A iniciativa selecionou quatro projetos de curta-metragens inéditos para serem acelerados, com um aporte financeiro de R$15.000,00 cada, visando contribuir para a produção dos filmes. O projeto é viabilizado por meio de recursos da Lei de Incentivo à Cultura da Cidade do Rio de Janeiro.

Criada em 2009, a iniciativa tem como objetivo estimular o empreendedorismo e desenvolver habilidades profissionais entre jovens, possibilitando vivências práticas no mercado audiovisual. Nesta nova edição, o projeto retornou com foco na produção audiovisual de jovens negros e negras do Rio de Janeiro, oferecendo núcleos criativos, mentorias e workshops voltados à formação profissional e à inserção no mercado de trabalho.

Com isso, o Cinema Nosso buscou fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual, promovendo o aprimoramento técnico e criativo dos participantes e impulsionando suas carreiras. Ao longo das diferentes etapas, profissionais da área compartilharam saberes, experiências e conhecimentos técnicos com os selecionados.

Promoção da educação integral para crianças e adolescentes

Por meio do Festival Super Hacka Kids, destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, a Instituição promoveu a educação integral. Com o tema central da formação "O Encontro das Artes", os jovens tiveram acesso a uma experiência no desenvolvimento de habilidades culturais e digitais. Os cursos em Cinema e Jogos Digitais abordaram temáticas relacionadas às humanidades, linguagem, animação, cultura e ofereceram aos participantes a oportunidade de desenvolverem novas competências.

Em novembro, a Sede da Instituição recebeu a mostra final do projeto. Na ocasião, aconteceu a exibição do longa-metragem "Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul" e a cerimônia de Formatura dos Alunos das Formações da 10ª edição do Festival Super Hacka Kids e, também, foram exibidas mostras competitivas de curtas-metragens, games e experimentação de jogos analógicos.

Espaço que abre portas

A trajetória de sucesso do Cinema Nosso se estende aos jovens que conquistaram, através dos projetos oferecidos, espaço no mercado de trabalho. A atriz e roteirista Lais Muniz, que também atua como assistente de formação pedagógica na organização, possui experiência em diversas produções, como o curta "Viro Artista ou Mato Tentando", premiado pelo festival CawCine 2021. A profissional define o Cinema Nosso com um espaço que abriu portas para sua carreira. "A organização é um lugar que visa a equidade de gênero, que nos incentiva a ocupar espaços antes vistos como inimagináveis mostrando as nossas narrativas com o nosso olhar", comenta Lais.

Thaynara Mendes, de 29 anos, é Mestre em Políticas Públicas em Direitos Humanos e trabalha como Analista de Negócios em Responsabilidade Social, no SENAI. A profissional foi aluna de umas das turmas do programa Game Jam Delas, e considera a formação relevante para a sua trajetória profissional. "Com o curso, me senti muito mais preparada para lidar com o público, principalmente o jovem. Tenho diversas experiências com projetos sociais, então, quando fui para o Cinema Nosso, o que buscava era estar nos espaços acadêmicos, com uma linguagem que fosse acessível ao público em situação de vulnerabilidade, e a formação me proporcionou essa amplitude na visão do que podemos fazer com a educação, com o conhecimento e o mecanismo que podemos usar para fazer determinados temas, assuntos e teors chegarem a outros públicos", diz Thaynara.

O Cinema Nosso possui prêmios como o "11th China International Children’s" e o "Prêmio Itaú-Unicef". Conta também com metodologia premiada e certificada no "Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2024", aliada ao movimento STEAM, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030 e ao respeito às trajetórias e vivências de todo público em volta da instituição.

Empresas interessadas em apoiar a atuação da instituição podem entrar em contato através do e-mail [email protected].

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
