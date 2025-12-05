Domingo, 07 de Dezembro de 2025
TV Brasil é uma das vencedoras do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Caminhos da Reportagem ganhou com episódio sobre empreendedores idosos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/12/2025 às 19h09
© Erivelton Viana/ Sebrae

A TV Brasil foi uma das vencedoras da etapa nacional da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. O episódio Negócios 60+, o poder da experiência , do programa Caminhos da Reportagem , conquistou o primeiro lugar na categoria Jornalismo em Vídeo. A cerimônia de premiação foi realizada na quinta-feira (4), no Espaço Alvorada, em Brasília (DF).

Com produção de Carina Dourado, Patrícia Araújo, Sigmar Gonçalves, Rafael Calado e Márcio Stuckert, a reportagem retrata o envelhecimento da população brasileira e o avanço da chamada economia prateada, também conhecida como economia da longevidade.

No Brasil, a população 60+ (15,6%) ultrapassou o número de jovens entre 15 e 24 anos (14,8%), segundo o IBGE. Com mais tempo pela frente após a aposentadoria, o empreendedorismo tem ganhado força nessa faixa etária: entre 2012 e 2023, houve um crescimento de 42% no número de donos de negócios com mais de 60 anos.

“Receber esse prêmio é profundamente gratificante. Ele mostra que as reportagens do Caminhos têm contado histórias que impactam vidas, trazido dados que revelam a realidade do país e dado visibilidade a pessoas que muitas vezes passam despercebidas pela sociedade. Falar sobre a longevidade no Brasil e sobre como ela transforma alguns setores do país é lançar luz sobre desafios que já nos afetam e que, certamente, influenciarão o futuro de todos nós”, disse a repórter Carina Dourado.

O episódio apresenta exemplos de empreendedores com mais de 60 anos que se reinventaram no mercado de trabalho. Destaca as vantagens dos empreendedores mais velhos, como resiliência e experiência, e os desafios que enfrentam.

Essa é mais uma importante conquista do Caminhos da Reportagem que reafirma o compromisso da TV Brasil e da EBC com um jornalismo relevante, sensível e conectado com as transformações do país. Estamos felizes em receber mais um reconhecimento que valoriza nossa equipe e reforça a importância de contar histórias importantes", destacou a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

Exibida em abril deste ano, a reportagem já havia vencido a etapa distrital do prêmio.

Confira o episódio na íntegra:

