Cancelada audiência sobre qualidade da arbitragem no futebol brasileiro
Foi cancelada a audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados que discutiria a situação da arbitragem no futebol brasileiro.O de...
Por: Radar NacionalFonte: Agência Câmara
05/12/2025 às 17h43
Foi cancelada a audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados que discutiria a situação da arbitragem no futebol brasileiro.
O debate, que ocorreria na quarta-feira (10), ainda não tem nova data definida.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.