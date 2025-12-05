Domingo, 07 de Dezembro de 2025
Automação inteligente transforma o campo em área digital

A Beyond Domotics, empresa de tecnologia e automação do Grupo Golden, expande sua atuação para o campo com soluções de inteligência digital e contr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/12/2025 às 15h43
Automação inteligente transforma o campo em área digital
A Beyond Domotics, empresa de automação e inteligência digital do Grupo Golden, inicia uma nova fase ao integrar suas tecnologias à Smart City Golden Agro, em implantação no município de Pilão Arcado (BA). A iniciativa levará ao semiárido um conjunto de soluções em Internet das Coisas (IoT), automação e inteligência artificial voltadas à gestão agrícola, energética e habitacional.

A proposta é transformar o território rural em um ambiente totalmente conectado, em que cada elemento — da irrigação ao consumo de energia — é controlado por sensores e algoritmos autônomos. O sistema permitirá que o campo opere com o mesmo nível de eficiência tecnológica das cidades inteligentes.

"A Beyond está levando para o campo o mesmo nível de automação dos hotéis e edifícios inteligentes das grandes cidades, agora adaptado à realidade rural", afirma a equipe de desenvolvimento.

Inteligência digital aplicada ao campo

Nos viveiros e áreas experimentais da Golden Agro, a Beyond implantará sistemas de monitoramento climático, irrigação automatizada e controle de temperatura e iluminação. Cada estufa contará com sensores que ajustam irrigação, ventilação e luminosidade conforme as necessidades das plantas e condições do solo.

Esses dados serão transmitidos por rede sem fio para uma plataforma central, que permitirá que engenheiros e agrônomos acompanhem indicadores de crescimento e consumo de água em tempo real, mesmo a centenas de quilômetros de distância. Os sistemas serão alimentados por energia solar da Golden Solar Vale, tornando as operações 100% sustentáveis.

"Nosso objetivo é criar um ecossistema em que cada gota d'água e cada watt de energia sejam otimizados pela automação", explica o gerente de inovação da Beyond.

Automações residenciais e prediais

Além das áreas agrícolas, a Beyond será responsável pela automação das residências inteligentes Golden Home, construídas pela tríade Construtora e Incorporadora no entorno da cidade agrointeligente. Essas moradias terão sistemas de iluminação, segurança, climatização e consumo energético automatizados, controlados por aplicativo e assistentes de voz.

A integração com a Golden Solar Vale permitirá que cada residência ajuste o consumo conforme a geração solar do dia, garantindo autonomia energética e conforto térmico. Os módulos habitacionais também terão sensores de qualidade do ar e controle automático de temperatura, com tecnologia semelhante à utilizada nos ambientes produtivos.

"Estamos criando casas que se adaptam ao morador — o conceito de bem-estar inteligente começa dentro de casa e se estende até o campo", afirma a equipe técnica.

Conectividade a serviço da saúde

A tecnologia da Beyond também integrará o sistema de scanner facial e triagem médica digital desenvolvido pela Saúde Golden. Dispositivos biométricos, câmeras térmicas e sensores ambientais serão conectados à plataforma Beyond, garantindo transmissão segura e em tempo real dos dados médicos ao centro de saúde digital da Smart City.

Essa integração entre automação, IA médica e energia limpa consolida o projeto como uma das primeiras cidades rurais totalmente conectadas da América Latina, unindo inovação tecnológica e cuidado humano em um mesmo ecossistema.

Energia limpa e conectividade autônoma

Todos os sistemas da Beyond operarão com energia solar fornecida pela Golden Solar Vale, que garante estabilidade e autonomia mesmo em períodos de baixa geração. O modelo utiliza baterias inteligentes e inversores interligados à plataforma digital, permitindo ajustar o consumo conforme a demanda.

Esse arranjo cria o conceito de Smart Grid Rural, no qual energia, dados e produtividade são geridos de forma integrada e sustentável — um marco na transição digital do campo brasileiro. A conectividade será mantida por redes híbridas que combinam fibra óptica local, satélite e transmissão via rádio, assegurando funcionamento contínuo mesmo em áreas remotas.

A visão de futuro

Com a chegada à Smart City Golden Agro, a Beyond inaugura uma nova fase: a expansão da automação inteligente para o agronegócio e para comunidades rurais sustentáveis. A previsão é que, até 2027, a tecnologia esteja presente em todas as operações do Grupo Golden, abrangendo as residências Golden Home, o sistema de saúde digital, as redes energéticas e os viveiros agrícolas.

"Nosso papel é ser o elo invisível entre tecnologia e vida real. A Beyond é a inteligência que conecta tudo: o campo, a casa, o corpo e o planeta", resume a direção da companhia.

Empresas integradas: Beyond • Golden Agro • Golden Solar Vale • Golden Home • Saúde Golden • tríade Construtora e Incorporadora • Gold Carbon 0

