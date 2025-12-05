Domingo, 07 de Dezembro de 2025
Scanner facial leva saúde digital para área rural

A Saúde Golden desenvolve um sistema de scanner facial e triagem médica digital voltado ao campo. A tecnologia será implantada em Pilão Arcado (BA)...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/12/2025 às 15h13
Foco2mais

Está em desenvolvimento, em Pilão Arcado (BA), um projeto que visa transformar o acesso à saúde no meio rural. A Saúde Golden, unidade de saúde e bem-estar do Grupo Golden, prepara a implantação de um sistema de scanner facial e triagem digital para monitorar em tempo real a condição de trabalhadores e famílias que vivem no campo.

A tecnologia fará parte da estrutura da Smart City Golden Agro, cidade rural planejada no semiárido baiano, e integra o programa de saúde digital e prevenção médica que compõe o ecossistema do grupo. O sistema reunirá dados clínicos e fisiológicos em prontuário eletrônico, permitindo acompanhamento contínuo e teleatendimento especializado.

"O scanner facial será o ponto de partida para uma nova era da saúde rural digital", afirma Jimena Mercadal - coordenação médica da Saúde Golden.

Como funcionará o scanner facial

O equipamento será instalado em áreas produtivas, viveiros e residências da cidade agrointeligente, além de versão para aplicativo móvel. Utilizando biometria, sensores térmicos e análise óptica, o sistema avaliará parâmetros como temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação, nível de estresse e riscos cardiovasculares.

Os dados serão processados por inteligência artificial médica, que fará a triagem automática e enviará alertas a equipes locais ou ao Centro de Saúde Digital Golden, que operará via telemedicina. O sistema também armazenará histórico clínico eletrônico, facilitando o seguimento de pacientes e a emissão de receitas digitais.

Em casos de urgência, protocolos automáticos de primeiros socorros serão acionados, reduzindo o tempo de resposta em áreas isoladas. Segundo a coordenação técnica, o scanner não substitui o médico, mas aproxima profissionais de pacientes distantes, favorecendo a prevenção no campo.

Rede médica e teleatendimento

O sistema será integrado a uma rede de 46 especialidades médicas, incluindo clínica geral, cardiologia, endocrinologia, neurologia, pediatria, geriatria, ginecologia, ortopedia e nutrição. Trabalhadores e moradores poderão acessar os serviços por totens digitais instalados nas fazendas ou por celulares, realizando consultas e recebendo orientações médicas remotas.

Cada usuário terá um prontuário eletrônico individual, atualizado automaticamente com leituras biométricas e atendimentos via plataforma. As informações ficarão protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e subsidiarão ações de prevenção e segurança ocupacional.

Triagem e primeiros socorros automatizados

A Saúde Golden implantará estações de triagem e atendimento rápido, equipadas com kits de primeiros socorros, desfibriladores automáticos e sistemas de comunicação direta com o centro médico digital. Essas unidades funcionarão como minicentros de saúde rural, integrando monitoramento digital, atendimento presencial e suporte remoto.

A infraestrutura será alimentada por energia solar da Golden Vale Solar e construída pela Tríade Construtora, com tecnologia modular da Golden Home, garantindo autonomia energética e conforto térmico. Campanhas de vacinação, ergonomia e bem-estar serão coordenadas com as equipes de campo e o centro médico.

Energia e automação a serviço da vida

O sistema funcionará de forma autossustentável. A Golden Vale Solar fornecerá energia limpa aos equipamentos, enquanto a Beyond Domotics implantará a automação e a conectividade de dados entre sensores e centros médicos.

A Golden Home criará módulos habitacionais inteligentes para equipes de enfermagem e apoio técnico, com design eficiente e integração à paisagem rural, reforçando o conceito de infraestrutura humanizada.

Saúde como pilar da Smart City Golden Agro

A implantação do scanner facial e da rede médica digital marca o início da estrutura de saúde inteligente da Smart City Golden Agro — a primeira cidade rural planejada do Brasil. O projeto fará Pilão Arcado avançar no quesito tecnologia e saúde ocupacional no campo.

Com a integração entre Saúde Golden, Beyond, Golden Vale Solar, Golden Home e Tríade Construtora, o sistema cria um modelo replicável de atenção médica rural baseado em prevenção e sustentabilidade.

"Produzimos com eficiência, mas o que nos move é garantir bem-estar, harmonia e evolução consciente para quem faz tudo acontecer", destaca Júlio Camargo - direção geral do Grupo Golden.

Empresas integradas: Saúde Golden • Golden Agro • Beyond • Golden Vale Solar • Golden Home • Tríade Construtora • Gold Carbon 0

