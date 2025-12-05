Comissão discute qualidade da arbitragem no futebol brasileiro

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (10) audiência pública para discutir a situação da arbitragem no futebol brasileiro.

A reunião será realizada no plenário 4, às 14 horas.

O debate atende a pedido do deputado Juninho do Pneu (União-RJ) e da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

Segundo Juninho do Pneu, decisões controversas em competições estaduais e no Campeonato Brasileiro, aliadas à falta de padronização e a erros no uso do árbitro de vídeo (VAR), têm comprometido a credibilidade da arbitragem.

"A falta de transparência reforça o sentimento de desconfiança entre torcedores, dirigentes e atletas", disse.

Por sua vez, Laura Carneiro afirma ser necessário aprimorar a formação, o acompanhamento e a responsabilização dos profissionais, por entender que a arbitragem é central para o desenvolvimento do futebol brasileiro.