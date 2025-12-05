Livro "Homo Algorithmus" une IA, evolução e impacto social

O lançamento de "Homo Algorithmus: um guia definitivo sobre Inteligência Artificial", do executivo e professor Dimitri de Melo, aborda o debate sobre tecnologia no Brasil ao articular temas como antropologia, ética e impacto social relacionados à inteligência artificial. A obra, publicada pela Editora Alta Books (Almedina/Actual), evita o tom puramente técnico e se propõe a discutir a IA como parte de uma longa trajetória evolutiva da humanidade e não como uma ruptura isolada.

Uma das escolhas mais singulares do livro está logo no início: a apresentação é "assinada" por Luzia, a mulher mais antiga das Américas, cuja voz foi recriada por uma ferramenta de IA. O recurso funciona como metáfora de continuidade histórica, aproximando o fogo ancestral das cavernas do "fogo-dado" que hoje, como na época de Luzia, pode iluminar ou queimar, dependendo da destreza de quem o manipula. A narrativa escrita pela personagem simbólica coloca em perspectiva a ancestralidade como ponto de partida para refletir sobre o papel dos algoritmos na sociedade.

Ao longo dos capítulos, o autor percorre uma linha evolutiva que vai das primeiras ferramentas pré-históricas às estruturas de decisão que orientam sistemas inteligentes, provocando uma reflexão de que estamos migrando de Homo Sapiens para uma nova espécie (Homo Algorithmus), pois, pela primeira vez em sua história, o homem cria uma ferramenta que amplia sua inteligência e capacidades cognitivas, aspecto que fundamentou as teorias de evolução das espécies humanas anteriores.

O livro explica conceitos centrais de dados, ciência de dados, ética algorítmica e governança, apresentando a IA não como instrumento autônomo, mas como continuação das tecnologias que acompanharam a humanidade desde a Idade da Pedra. A proposta é mostrar como cada inovação, do fogo à escrita, da agricultura ao computador, ampliou a capacidade humana, exigindo novos comportamentos e formas de cooperação: "A tecnologia nunca foi separada da nossa evolução. Ela sempre nos tensionou e nos ampliou", afirma o autor.

Melo rejeita a ideia de substituição total entre humanos e máquinas e argumenta que a IA inaugura um novo patamar de simbiose. Para ele, a questão central não é temer os algoritmos, mas compreender como liderá-los com intencionalidade. Há, ao longo da obra, um esforço de traduzir análises complexas para leitores sem formação técnica, explicando vieses, riscos, limitações e benefícios de sistemas algorítmicos.

Outro eixo central do livro é o alerta para o risco de uma "desigualdade algorítmica". De Melo resume o desafio em uma frase: "Se a IA ficar restrita ao topo da pirâmide, reorganizaremos apenas os privilégios; não resolveremos o problema".

Como resposta, o autor tomou uma decisão: doar 100% dos royalties do livro para iniciativas de educação em IA e tecnologia voltadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ele argumenta que, sem ampliar o acesso, o país corre o risco de concentrar poder cognitivo e econômico nas camadas já privilegiadas. O autor também disponibiliza o programa IA PARA TODOS, fornecendo treinamentos gratuitos em IA para professores da rede pública brasileira. Já treinou centenas de professores e, por meio de uma parceria firmada com o Sindicato dos Professores (SINPRO), o impacto será de milhares. "Acredito que os professores serão os grandes multiplicadores desse conhecimento em suas comunidades e cidades. Eles têm um papel essencial na mitigação desse risco de um novo Apartheid Digital", analisa o autor.

O livro também dedica espaço à discussão ética. O autor explica: "A IA erra do mesmo jeito que nós erramos, só que em escala. Por isso, governança não é opcional. IA é espelho e, por usar dados e padrões dos humanos do passado, vai refletir o que fomos e somos. A reflexão que faço é: E se Narciso achar feio o que é espelho?".

Ao final, Homo Algorithmus se coloca como um guia acessível para gestores, profissionais e interessados em entender a inteligência artificial para além do hype. Mais do que descrever ferramentas, a obra propõe uma reflexão sobre o lugar da tecnologia na história humana e sobre como sociedades podem se preparar para conviver, de forma mais consciente, com sistemas automatizados.