Marketplace da BKOpen traz ofertas personalizadas

Geraldo Majela dos Santos, CEO da BKOpen, explica que o cliente escolhe o produto e disponibiliza outras informações específicas para que o sistema...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/12/2025 às 13h43
Marketplace da BKOpen traz ofertas personalizadas
Com o objetivo de conectar clientes a diferentes instituições, a empresa BKOpen desenvolveu um marketplace que funciona como uma espécie de "shopping center virtual" de produtos financeiros. Trata-se de uma plataforma online com opções de empréstimos, financiamentos, seguros e consórcios.

O marketplace atua como um intermediário, fornecendo a infraestrutura para as transações de produtos e serviços. Nele, é possível verificar as ofertas disponíveis para cada perfil, simular, comparar e contratar a que melhor atende ao interesse do cliente.

"Nosso principal propósito é proporcionar inclusão financeira, conferindo ao cliente poder inteligente de acesso ao crédito num ambiente financeiro que vem se transformando com o Open Finance. É uma questão de maior poder de escolha ao consumidor", diz Geraldo Majela dos Santos, CEO da BKOpen.

O executivo lembra que 59% dos consumidores enxergam o acesso ao crédito como algo importante para alcançar objetivos financeiros. Entre os millennials (pessoas de 29 a 44 anos), 76% acreditam que o crédito pode trazer oportunidades para uma melhor qualidade de vida, segundo uma pesquisa da Transunion, empresa global de informações e insights.

Na plataforma BKOpen, o cliente escolhe o produto e disponibiliza outras informações específicas para que o sistema traga as simulações das instituições. Depois de receber as propostas, ele pode escolher a que preferir.

"Ao desenvolver o marketplace, buscamos trazer funcionalidades como maior probabilidade de contratação, independência na escolha para contratar o melhor custo-benefício, verificação ágil dos produtos aderentes a cada perfil, e acompanhamento online da demanda com as instituições cotadas", comenta Santos.

A personalização das recomendações aos consumidores é sustentada por tecnologias de integração e inteligência de dados, explica o executivo. A plataforma da BKOpen foi desenvolvida sobre uma robusta arquitetura preparada para crescer, o que permite adaptações e ampliações conforme as necessidades do cliente evoluem.

"Por meio de conexão em tempo real com parceiros via APIs (interface de programação de aplicações), a plataforma utiliza análise criteriosa de dados e, em muitos casos, inteligência artificial, para identificar e apresentar as ofertas personalizadas aos clientes. Assim, queremos impulsionar valor tanto para consumidores quanto para parceiros", pontua o CEO da BKOpen.

O empresário acredita que, em um cenário de crescimento do crédito no Brasil, as soluções de marketplace financeiro podem ajudar na tomada de decisões mais conscientes. Isso porque elas funcionam como ferramentas que podem promover maior transparência, comparação de ofertas e acesso à informação, diz o executivo.

"Existe ainda uma educação financeira indireta. A própria experiência de comparar e entender as variáveis do crédito (juros, Custo Efetivo Total - CET) funciona como um processo de aprendizado para o consumidor. Ao simplificar a visualização de diferentes propostas, o mercado de crédito pode tornar-se ainda mais transparente", acrescenta Santos.

Para saber mais, basta acessar o site da BKOpen: https://bkopen.com/

