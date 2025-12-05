Comissão debate falta de energia elétrica nos municípios brasileiros

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (9) audiência pública para discutir a falta de energia elétrica nos municípios brasileiros.

A reunião será realizada às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Yury do Paredão (MDB-CE). Ele ressalta que a interrupção no fornecimento de energia causa prejuízos às famílias, afeta serviços essenciais, como hospitais, abastecimento de água e educação, e compromete atividades do comércio e da indústria.

O deputado explica que parte da infraestrutura elétrica do país foi planejada sem considerar os eventos climáticos extremos que se tornaram mais frequentes.

"Diante dessa realidade, um dos temas mais estudados no setor elétrico brasileiro é a resiliência de redes", afirma.

Yury do Paredão acrescenta que tornar as redes mais robustas requer revisar padrões técnicos, operacionais e regulatórios, além de incorporar ao planejamento e à operação dos sistemas medidas voltadas à adaptação climática.