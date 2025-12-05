Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate falta de energia elétrica nos municípios brasileiros

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (9) audiência pública para discutir a falta de energia elétr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
05/12/2025 às 12h19
Comissão debate falta de energia elétrica nos municípios brasileiros
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (9) audiência pública para discutir a falta de energia elétrica nos municípios brasileiros.

A reunião será realizada às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Yury do Paredão (MDB-CE). Ele ressalta que a interrupção no fornecimento de energia causa prejuízos às famílias, afeta serviços essenciais, como hospitais, abastecimento de água e educação, e compromete atividades do comércio e da indústria.

O deputado explica que parte da infraestrutura elétrica do país foi planejada sem considerar os eventos climáticos extremos que se tornaram mais frequentes.

"Diante dessa realidade, um dos temas mais estudados no setor elétrico brasileiro é a resiliência de redes", afirma.

Yury do Paredão acrescenta que tornar as redes mais robustas requer revisar padrões técnicos, operacionais e regulatórios, além de incorporar ao planejamento e à operação dos sistemas medidas voltadas à adaptação climática.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Comissão aprova evento não competitivo em via pública sem aval de confederação

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Comissão aprova realização em via pública de evento não competitivo sem aval de confederação

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Depositphotos
Câmara Há 2 dias

Cancelada audiência sobre qualidade da arbitragem no futebol brasileiro

Foi cancelada a audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados que discutiria a situação da arbitragem no futebol brasileiro.O de...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Debatedores apontam cenário crítico para continuação das atividades das usinas Angra 1 e 2

Autoridades do governo alertaram sobre dificuldades financeiras para a construção de depósito definitivo de rejeitos nucleares

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 dias

Comissão de Saúde debate política nacional de cuidado integral às pessoas com Parkinson

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (9) audiência pública para discutir o Projeto de Lei 3037/25, que institui a Pol...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 43 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,564,50 -1,36%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias