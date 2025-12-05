Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuvas extremas avançam no Brasil e expõem urgência por infraestrutura moderna

Chuvas intensas, enchentes frequentes e infraestrutura urbana sobrecarregada têm castigado cada vez mais cidades brasileiras — e especialistas aler...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/12/2025 às 12h04
Chuvas extremas avançam no Brasil e expõem urgência por infraestrutura moderna
IA

Eventos climáticos intensos voltaram a atingir diferentes regiões do país nesta semana, com temporais avançando sobre o Sudeste e Centro-Oeste, acompanhados de um corredor de umidade e da chegada de uma frente fria que deve manter o tempo instável nos próximos dias. A previsão é confirmada por meteorologistas do Climatempo e de centros regionais, que alertam para riscos de chuva volumosa em áreas de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Com os novos episódios, especialistas reforçam que o Brasil atravessa um momento crítico. Um estudo recente sobre desastres naturais no país, publicado em 2024 por pesquisadores brasileiros no repositório arXiv, mostra que eventos extremos — como chuvas excessivas e tempestades severas — se tornaram mais frequentes e mais intensos devido ao desequilíbrio climático global.

Para Ricardo Lanzelotti, especialista em infraestrutura urbana e CEO da Boson Tech Engenharia, a situação expõe um problema estrutural que se acumula há décadas. “Nossas cidades crescem, mas grande parte das redes pluviais permanece com a mesma lógica dos anos 70 e 80. Sistemas envelhecidos, sem integração de dados e com manutenção irregular simplesmente não conseguem lidar com o volume de água que vemos hoje.”

A comparação com o cenário internacional evidencia o atraso brasileiro. Cidades como Copenhague e Singapura, referências globais em adaptação climática, avançam com planos baseados em modelagem preditiva, sensoriamento urbano, gestão digital de drenagem e gêmeos digitais — estratégias já consolidadas em programas internacionais de resiliência urbana.

No Brasil, porém, boa parte das enchentes decorre da combinação de fatores como ocupação desordenada, falta de dados integrados e manutenção deficiente. 

Para quem atua no setor, a solução passa por planejamento urbano baseado em dados, monitoramento contínuo, uso de inteligência artificial e infraestrutura inteligente — tecnologias que já começam a ser adotadas por algumas cidades brasileiras em pilotos ou projetos iniciais. Empresas do setor, como a Boson Tech Engenharia, vêm desenvolvendo plataformas de modelagem e análise para apoiar governos estaduais e municipais na tomada de decisão, mapeando riscos e ampliando a previsibilidade operacional.

“A tendência é clara: eventos extremos continuarão ocorrendo, e a diferença estará na capacidade de cada cidade se preparar”, afirma Lanzelotti, que é mestre em Engenharia de Materiais (PUC/RJ). “A tecnologia para isso existe — o que falta é incorporá-la à política pública como prioridade", conclui.


https://www.linkedin.com/company/boson-tech-engenharia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caio Borba
Tecnologia Há 2 dias

Cinema Nosso celebra 25 anos com a missão de democratizar o áudio

Ao longo de duas décadas e meia a organização já impactou mais de 30 mil jovens

Pedro Silva
Tecnologia Há 2 dias

Reforma tributária exige automação e integração digital

Mudanças legislativas impõem maior rigor no controle tributário e aceleram digitalização das rotinas internas; especialista comenta impactos e desa...

 Nuvei
Tecnologia Há 2 dias

Nuvei e Microsoft ampliam parceria global de pagamentos

Implantação do processamento central no Microsoft Azure eleva a resiliência, o desempenho em tempo real e a disponibilidade contínua para empresas ...

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 2 dias

Cashback impulsiona fidelização e valor do cliente em 43%

O cashback está ganhando força no setor de telecom e pode elevar em até 43% o valor de vida do cliente, segundo estudo da Simon-Kucher. A Play Tecn...

 Foco2mais
Tecnologia Há 2 dias

Automação inteligente transforma o campo em área digital

A Beyond Domotics, empresa de tecnologia e automação do Grupo Golden, expande sua atuação para o campo com soluções de inteligência digital e contr...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 43 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,564,50 -1,36%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias