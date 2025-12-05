Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saques na poupança superam depósitos em R$ 2,85 bilhões em novembro

Segundo o BC, saldo foi reduzido em R$ 90,9 bilhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/12/2025 às 12h03
Saques na poupança superam depósitos em R$ 2,85 bilhões em novembro
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As retiradas em contas de poupança ao longo de novembro de 2025 superaram em R$ 2,857 bilhões o total depositado. O resultado se deve à maior quantidade de saques (R$ 344,6 bilhões) do que de depósitos (R$ 342,75 bilhões).

No acumulado do ano, o saldo se manteve negativo em R$ 90,978 bilhões. De janeiro a novembro, foi depositado na caderneta de poupança um total de R$ 3,84 trilhões e sacados R$ 3,93 trilhões.

Os números foram divulgados nesta sexta-feira (5) pelo Banco Central.

Crédito imobiliário

No caso dos recursos aplicados da caderneta em crédito imobiliário (SBPE). os depósitos em novembro ficaram em R$ 296,6 bilhões, enquanto o total sacado foi de R$ 297,2 bilhões.

Com isso, o saldo desse tipo de aplicação (SBPE) foi reduzido em R$ 519,4 bilhões em novembro. No mesmo mês de 2024, as retiradas superaram os depósitos em R$ 1,36 bilhão.

No acumulado de janeiro a dezembro de 2025, o saldo dos recursos de poupança aplicados para esse fim caiu em R$ 67,46 bilhões. Foram depositados R$ 3,30 trilhões e sacados R$ 3,73 trilhões.

Crédito rural

Os recursos da caderneta aplicados em crédito rural registraram em novembro depósitos de R$ 45,14 bilhões. As retiradas ficaram em R$ 47,48 bilhões – valor que supera em R$ 2,33 bilhões o total depositado . No acumulado do ano, as retiradas superam os depósitos em R$ 23,51 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 23 horas

Instituto criará centro especializado em energia renovável no oceano

Projeto investe em quatro tecnologias offshore

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 dia

Pix bate recorde e supera 313 milhões de transações em um dia

Recorde anterior havia sido registrado no fim de novembro

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte

Criminosos obtêm dados de forma ilegal e criam sites falsos
Economia Há 2 dias

Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS

Saque Calamidade deve ser obtido na Caixa Econômica

 Yandex
Economia Há 2 dias

Educação Ambiental visa desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente

Envolve a conexão de ideias e a aplicação desse conhecimento em diferentes contextos em prol da preservação ambiental.

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 43 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,564,50 -1,36%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias