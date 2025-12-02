Comissão especial debate interfaces entre neurociência e transtorno do espectro autista

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a Política Nacional para Pessoas com Autismo (PL 3080/20) promove, nesta terça-feira (3), às 14 horas, audiência pública sobre as interfaces entre neurociência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O debate será no plenário 13.

O debate atende a pedido dos deputados João Daniel (PT-SE) e Marangoni (União-SP).

Segundo João Daniel, o Projeto de Lei 3080/20 consolida a Política Nacional dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Já o Projeto de Lei 3628/25, de sua autoria, propõe o Estatuto da Pessoa Neurodivergente. A proposta reconhece o TEA como uma forma de diversidade neurológica e apresenta diretrizes nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social e combate à discriminação.

Marangoni acrescenta que o objetivo da comissão é propor um marco legal que integre ações entre diferentes áreas e fortaleça políticas públicas voltadas às pessoas com TEA e suas famílias.

"Para tanto, faz-se necessária a escuta qualificada de representantes do poder público, do sistema de justiça, de entidades da sociedade civil organizada, de profissionais da saúde e da educação, bem como de pessoas autistas e familiares", ressalta Marangoni.