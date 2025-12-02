Grupo Açotubo oferece linha de produtos para impulsionar o agronegócio

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os últimos meses do ano correspondem ao período de entressafra para mercados como os de soja, milho e café. A época é caracterizada pelo encerramento da colheita e o início de um novo plantio, em que os produtores agrícolas realizam atividades como manejo do solo, controle de pragas, treinamentos e manutenção de equipamentos e estruturas.

Esta etapa do ano também é importante para empresas que atuam no fornecimento de materiais e peças para o setor. Para o Grupo Açotubo, por exemplo, o ciclo possibilita oferecer um portfólio com componentes para a renovação de máquinas, como tratores e colhedoras, que são importantes para o trabalho no campo.

“Atualmente, cerca de 15% do nosso portfólio de produtos é destinado ao setor agrícola. Oferecemos ao segmento tubos de aço carbono, barras de aço trefiladas, laminadas e forjadas, entre outros itens, que ajudam o maquinário e reduzem falhas de operação”, explica Willians Cintra, gerente nacional de produto e inteligência de mercado do Grupo Açotubo.

Parte dos itens distribuídos pela companhia para o segmento é destinada às estruturas e partes mecânicas de máquinas e equipamentos. No entanto, outra parte pode ser empregada em sistemas hidráulicos, de irrigação ou processamento.

“Nossas soluções integradas, como dobras CNC e conjuntos soldados, por exemplo, permitem adaptações de peças metálicas para equipamentos específicos. Já os tubos da linha de carbono podem ser utilizados em condutos hidráulicos, transporte de fluidos, implementos e, claro, na parte estrutural dos maquinários. As barras de aço são muito utilizadas na manutenção de eixos e transmissões, e as conexões e flanges podem otimizar sistemas hidráulicos e tubulações de transporte de insumos”, completa Cintra.

Para máquinas que atuam em locais abrasivos, que estão sujeitas a um desgaste maior, a empresa oferece os aços inoxidáveis resistentes da linha 410. Já para implementos, que transportam produtos químicos e fertilizantes, a companhia recomenda os itens da linha 304, que possuem maior vida útil e garantem menor corrosão.