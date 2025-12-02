Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Congresso discute uso responsável da IA na saúde ocupacional

Especialistas e lideranças do setor apresentaram propostas para integrar inovação tecnológica à saúde ocupacional com segurança, ética e regulação ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 18h29
Congresso discute uso responsável da IA na saúde ocupacional
Congresso ANAMT 2025

Durante o Congresso da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), realizado entre os dias 1 e 4 de outubro em Goiânia (GO), especialistas, médicos e representantes do setor empresarial se reuniram para debater um dos temas mais urgentes e complexos da atualidade: o papel da inteligência artificial (IA) na saúde e segurança do trabalho (SST). O painel, conduzido pela Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (AGSSO), com Antonio Martin, Presidente da Associação, e Dr. Paulo Zaia, médico do trabalho e pesquisador em saúde ocupacional, trouxe à tona os desafios, riscos e oportunidades da transformação digital no setor.

Fundada em 2014, a AGSSO é uma entidade que representa as empresas de saúde ocupacional no Brasil. Com atuação técnica e institucional, a associação promove boas práticas, capacitação profissional e participa ativamente da Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), assessorando a bancada empresarial na revisão das Normas Regulamentadoras (NRs).

Um retrato preocupante da SST no Brasil

O painel começou com um diagnóstico contundente: o Brasil ainda está nos estágios iniciais da digitalização em Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Entre os principais problemas citados no painel, estão:

  • Alta taxa de subnotificação de acidentes;
  • Exames ocupacionais realizados sem critérios técnicos;
  • Processos manuais e desconectados;
  • Baixo aproveitamento dos dados já coletados.

Um depoimento apresentado por uma participante durante o painel destacou dificuldades no atendimento em exames ocupacionais:

"Ontem fui a uma clínica no centro do Rio de Janeiro para realizar um exame ocupacional. Esperei cerca de três horas para ser atendida. Passei por uma profissional que registrou minha altura e peso e aferiu minha pressão com aparelho digital. Em seguida, fui encaminhada a outra sala, onde um atendente perguntou se havia alguma queixa ou doença relacionada ao trabalho. Respondi que não. Ele assinou e carimbou o ASO, informando que eu estava liberada, sem fornecer cópia do documento. Havia apenas um profissional atendendo, e eu era o número 106 da fila", relatou a participante.

IA como aliada — com responsabilidade

Apesar dos desafios, os painelistas reforçaram que o momento é propício para a adoção de tecnologias preditivas. Prontuários eletrônicos, sistemas de gestão e documentos digitais já são realidade em muitas empresas. Ferramentas de IA estão mais acessíveis e há uma pressão crescente por produtividade sem comprometer a segurança dos trabalhadores.

Antonio Martin destacou que "ainda estamos no começo da jornada de transformação digital em Saúde e Segurança do Trabalho. O Brasil ainda enfrenta desafios significativos".

Dr. Paulo Zaia complementou, afirmando que "a IA já pode ajudar em SST transformando dados em insights, prevendo riscos e treinando equipes; estes são apenas os primeiros passos de uma transformação que pode revolucionar o setor".

Riscos da implementação descuidada

Dr. Paulo Zaia e Antonio Martin também alertaram para os riscos da adoção indiscriminada da IA:

  • Viés algorítmico: algoritmos podem reproduzir preconceitos e gerar discriminação;
  • Vulnerabilidade de dados: vazamentos de informações médicas podem causar danos irreparáveis;
  • Vigilância excessiva: monitoramento constante pode gerar estresse e resistência dos trabalhadores.

Além disso, afirmaram que o Brasil ainda carece de padrões técnicos claros, ambientes de teste (sandboxes) e diretrizes integradas entre órgãos como o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) e o Ministério do Trabalho.

Lições internacionais e propostas concretas

Além disso, houve a apresentação de exemplos internacionais de uso responsável da IA:

  • EUA: visão computacional para detecção de EPIs em tempo real;
  • Europa: IA em SST classificada como "alto risco" na regulação;
  • China: mineração inteligente com sensores ambientais;
  • Japão: uso de wearables para monitoramento de trabalhadores idosos.

Inspirada por casos de sucesso como o Pix, o sandbox da SUSEP e a regulação da telessaúde pela Agência Nacional de Saúde (ANS), a AGSSO propôs a criação de um Sandbox Regulatório para SST— um ambiente controlado para testar e validar tecnologias com segurança.

Proposta de Sandbox para SST

A proposta visa conciliar inovação com responsabilidade, garantindo que a tecnologia esteja a serviço da saúde e da dignidade dos trabalhadores, proporcionando também:

  • Ambiente controlado para testes supervisionados;
  • Monitoramento técnico por comitê com CFM, ANAMT e Ministério do Trabalho;
  • Avaliação contínua de eficácia, segurança e satisfação;
  • Certificação de sistemas de IA com critérios éticos e técnicos;
  • Educação continuada para médicos do trabalho.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens - Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Grupo Açotubo oferece linha de produtos para impulsionar o agronegócio

Durante a entressafra, barras de aço trefiladas e tubos de aço carbono, além de soluções integradas, podem ajudar na renovação de máquinas e estrut...

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 3 horas

MOOVpay oferece soluções voltadas para as classes C e D

MOOVpay aposta em crédito simplificado, fidelização e seguros para ampliar inclusão financeira no varejo nacional

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Currículo alinhado é chave no mercado de TI

Déficit de profissionais e avanço da IA exigem preparo técnico e estratégico dos candidatos

Web Summit Lisboa
Tecnologia Há 4 horas

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos

Lisboa celebra dez anos de evento e revela a consolidação de um ecossistema financeiro multipolar, com destaque para o Brasil e o Pix como referênc...

 Imagem de javi_indy no Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Confiax lança nova versão do 4Seg com melhorias tecnológicas

Plataforma digital para contratação de seguros de locação ganha interface renovada, inclusão de novas seguradoras e assinatura eletrônica integrada

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
63% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Política Há 2 minutos

Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
Câmara Há 16 minutos

Câmara conclui votação de MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe
Câmara Há 16 minutos

Deputados analisam proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos; acompanhe
Política Há 17 minutos

Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
Educação Há 17 minutos

MEC pretende chegar a 100% do país com escolas integrais em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,11%
Euro
R$ 6,20 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,766,79 -0,24%
Ibovespa
161,092,25 pts 1.56%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias