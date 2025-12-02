Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite anuncia Luciano Alabarse como novo presidente da Fundação Teatro São Pedro

A Fundação Teatro São Pedro (FTSP) já tem um novo presidente: o cenógrafo e diretor de teatro Luciano Alabarse. O anúncio foi feito pelo governador...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/12/2025 às 16h38
Leite anuncia Luciano Alabarse como novo presidente da Fundação Teatro São Pedro
Ao lado de Luciano Alabarse (E), Eduardo Loureiro (C) e Fabiam Thomas (D), Leite ressaltou importância do diálogo -Foto: Vitor Rosa/Secom

A Fundação Teatro São Pedro (FTSP) já tem um novo presidente: o cenógrafo e diretor de teatro Luciano Alabarse. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite no início da tarde desta terça-feira (2/12), por meio de rede social . Com quase 50 anos dedicados à cultura, Alaberse assume a FTSP com o compromisso de dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na instituição nos últimos anos.

“Tenho plena confiança de que Alabarse conduzirá este momento com diálogo, verdade e compromisso com o que realmente importa: fortalecer ainda mais a nossa cultura. O Theatro São Pedro segue mais vivo do que nunca. Este é o governo que está investindo R$ 50 milhões no seu maior restauro histórico, após termos concluído o Multipalco, garantindo que esse patrimônio siga pulsando cultura para todo o Rio Grande do Sul”, ressaltou o governador.

Sobre a indicação, o titular da Secretaria da Cultura (Sedac), Eduardo Loureiro, afirmou que a avaliação foi conjunta. “Nós o escolhemos pelo currículo, pelo histórico e pelo trabalho desenvolvido nas instituições pelas quais passou. Considerando tudo isso, avaliamos que Alabarse teria o perfil adequado para assumir a Fundação”, explicou. A transição será conduzida pelo secretário-adjunto da Cultura,Fabiam Thomas, que estava respondendo interinamente pela FTSP.

“Recebo com alegria o convite para pertencer ao quadro da Fundação. Depois da vitória de entregar o Multipalco, agora é colaborar para que todas as atividades ocorram da melhor maneira”, disse o artista após encontro com Leite, Loureiro e Thomas no gabinete do governador, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Programação

Na manhã desta terça, uma coletiva de imprensa no Multipalco Eva Sopher detalhou a programação do complexo para o primeiro trimestre de 2026. Na ocasião, também foi anunciado o financiamento inédito do Plano Anual de Atividades da instituição com patrocínio por meio da Lei Rouanet.

Em 2025, o governo do Estado investiu mais de R$ 190 milhões no setor cultural, entre fomento, qualificação de espaços e apoio ao setor.

SobreLuciano Alabarse

Alabarse é diretor de teatro desde 1974. Formado em Licenciatura em Artes Cênicas, é uma figura de destaque na área, acumulando cinco troféus Açorianos de Melhor Direção. Com experiência em gestão pública, atuou como secretário de Cultura em Porto Alegre e Canoas.

Sua produção mais recente foiAs cadeiras, baseada no texto de Eugène Ionesco, que estreou há duas semanas no Teatro de Câmara. Em 2026, ele celebrará 50 anos de ofício com o lançamento do livroDireções, no qual apresenta um relato sobre sua carreira.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Em coletiva, foram detalhadas as primeiras informações sobre a programação artística do complexo Multipalco para 2026 -Foto: Jean Vitor Dettenborn/Ascom Sedac
Cultura Há 2 horas

Governo Leite anuncia programação do Multipalco para 2026 e patrocínio inédito para execução do Plano Anual de Atividades

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), apresentou nesta terça-feira (2/12), no foyer do Multipalco Eva Sopher,o planejamen...

 -
Cultura Há 1 dia

Governo do Estado divulga as 40 iniciativas de cursos e oficinas selecionadas para o projeto Artista na Escola

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) da segunda-feira (1°/12) o resultado fin...

 Com programação artística a partir das 18h30, Casa de Cultura Mario Quintana ficará aberta até 22h -Foto: Arquivo For Real Company
Cultura Há 4 dias

Instituições do Estado oferecem programação especial no sábado (29), na Noite dos Museus

Com o tema “A arte desperta”, a edição deste ano do projeto Noite dos Museus conta com instituições do Estado entre os 38 espaços participantes. Al...

 (Foto: Prefeitura de Tenente Portela)
Festa • Natal Há 4 dias

Natal da Feliz Cidade promete encantar Tenente Portela

5ª edição do evento traz shows, chegada do Papai Noel e programação especial no dia 12 de Dezembro

 Foto: Divulgação (TI) Guarita
(TI) Guarita Há 5 dias

Terra Indígena Guarita Celebra 107 Anos de História, Cultura e Resistência

A TI abrange áreas distribuídas pelos municípios de Tenente Portela, Miraguaí, Redentora e, em algumas referências históricas, também Erval Seco.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
2.65 km/h Vento
47% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Fazenda Há 26 minutos

Governo do Estado destaca oportunidades com o Refaz Reconstrução II para entidades empresariais
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionada lei que garante cargos no MEC e recursos para segurança do DF
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionado crédito de R$ 34,3 bi para benefícios previdenciários e Bolsa Família
Geral Há 26 minutos

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,43%
Euro
R$ 6,20 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,828,90 +6,58%
Ibovespa
160,506,69 pts 1.2%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias