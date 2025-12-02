Leite anuncia Luciano Alabarse como novo presidente da Fundação Teatro São Pedro

A Fundação Teatro São Pedro (FTSP) já tem um novo presidente: o cenógrafo e diretor de teatro Luciano Alabarse. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite no início da tarde desta terça-feira (2/12), por meio de rede social . Com quase 50 anos dedicados à cultura, Alaberse assume a FTSP com o compromisso de dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na instituição nos últimos anos.

“Tenho plena confiança de que Alabarse conduzirá este momento com diálogo, verdade e compromisso com o que realmente importa: fortalecer ainda mais a nossa cultura. O Theatro São Pedro segue mais vivo do que nunca. Este é o governo que está investindo R$ 50 milhões no seu maior restauro histórico, após termos concluído o Multipalco, garantindo que esse patrimônio siga pulsando cultura para todo o Rio Grande do Sul”, ressaltou o governador.

Sobre a indicação, o titular da Secretaria da Cultura (Sedac), Eduardo Loureiro, afirmou que a avaliação foi conjunta. “Nós o escolhemos pelo currículo, pelo histórico e pelo trabalho desenvolvido nas instituições pelas quais passou. Considerando tudo isso, avaliamos que Alabarse teria o perfil adequado para assumir a Fundação”, explicou. A transição será conduzida pelo secretário-adjunto da Cultura,Fabiam Thomas, que estava respondendo interinamente pela FTSP.

“Recebo com alegria o convite para pertencer ao quadro da Fundação. Depois da vitória de entregar o Multipalco, agora é colaborar para que todas as atividades ocorram da melhor maneira”, disse o artista após encontro com Leite, Loureiro e Thomas no gabinete do governador, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Programação

Na manhã desta terça, uma coletiva de imprensa no Multipalco Eva Sopher detalhou a programação do complexo para o primeiro trimestre de 2026. Na ocasião, também foi anunciado o financiamento inédito do Plano Anual de Atividades da instituição com patrocínio por meio da Lei Rouanet.

Em 2025, o governo do Estado investiu mais de R$ 190 milhões no setor cultural, entre fomento, qualificação de espaços e apoio ao setor.

SobreLuciano Alabarse

Alabarse é diretor de teatro desde 1974. Formado em Licenciatura em Artes Cênicas, é uma figura de destaque na área, acumulando cinco troféus Açorianos de Melhor Direção. Com experiência em gestão pública, atuou como secretário de Cultura em Porto Alegre e Canoas.

Sua produção mais recente foiAs cadeiras, baseada no texto de Eugène Ionesco, que estreou há duas semanas no Teatro de Câmara. Em 2026, ele celebrará 50 anos de ofício com o lançamento do livroDireções, no qual apresenta um relato sobre sua carreira.