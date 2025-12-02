Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite anuncia R$ 158 milhões em novos investimentos do SUS Gaúcho para 2026

Recursos serão para hospitais, atenção básica, farmácias de medicamentos especiais e reforço da rede de doação de sangue

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: SECOM
02/12/2025 às 16h29
Leite anuncia R$ 158 milhões em novos investimentos do SUS Gaúcho para 2026
Foto de Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira, 1º, uma nova rodada de investimentos do SUS Gaúcho, que destinam R$ 158,4 milhões para qualificar a rede de saúde em 2026. Os recursos contemplam apoio financeiro a hospitais, reforço à atenção básica, modernização das farmácias de medicamentos especiais e melhorias na estrutura de coleta de sangue em todos os municípios.

“Estamos fazendo investimentos consistentes para garantir um atendimento mais ágil, humano e eficiente, porque saúde não pode esperar”, afirmou o governador no ato, realizado no Palácio Piratini.

O anúncio foi feito no mesmo evento em que o governo apresentou o balanço dos primeiros 45 dias do SUS Gaúcho, período em que o programa já contabiliza aumento de 400% nas consultas de ortopedia e 367% nas de oftalmologia.

Segundo Leite, os resultados reforçam a necessidade de manter o ritmo de expansão. “O SUS Gaúcho está mostrando que quando o Estado organiza, planeja e investe, a vida das pessoas melhora rapidamente. E vamos seguir ampliando para que esse benefício chegue a cada gaúcho e gaúcha”, destacou.

Repasses

O maior volume de recursos, R$ 106,4 milhões, será repassado em parcela única a 232 hospitais por meio do Programa Assistir, que incentiva e qualifica a prestação de serviços hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outros R$ 25 milhões serão destinados ao fortalecimento da estrutura das farmácias de medicamentos especiais nos 497 municípios do Estado. O aporte ampliará a capacidade de armazenamento e o atendimento a cerca de 410 mil usuários.

Também serão repassados R$ 24,9 milhões à Rede Bem Cuidar (RBC), programa da Secretaria da Saúde (SES) voltado à atenção básica dos municípios. Os recursos financiarão ações de puericultura e planejamento sexual e reprodutivo, incluindo aquisição de aquecedores, balanças infantis, estetoscópios, mobiliário e demais equipamentos.

Por fim, R$ 2,08 milhões serão distribuídos a 23 municípios para qualificação dos pontos de coleta e doação de sangue, com compra de equipamentos e reformas estruturais para reforçar os estoques dos hospitais e do Estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Repasse de recursos visa contemplar projetos de obras ou de aquisição de equipamentos hospitalares -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 42 minutos

Governo Leite publica portaria que regulamenta destinação de 5% do ICMS para hospitais

O governo do Estado publicou, nesta terça-feira (2/12), a portaria que regulamenta a execução do Programa Pró-Hospitais (PPH/RS) e a que institui o...

 Foto: Freepik
Saúde Há 2 horas

Termogênicos naturais surgem como alternativa aos injetáveis

Popularização de fármacos como Ozempic® e Mounjaro® impulsiona interesse por compostos naturais estudados pela ciência e utilizados pela indústria ...
Saúde Há 3 horas

Governo começa a distribuir vacina contra vírus sincicial respiratório

Vacinação de gestantes protege recém-nascidos e reduz internações

 Imagem de BillionPhotos no Freepik
Saúde Há 3 horas

Excesso de peso afeta articulações e causa dor nas costas

Estudo menciona que indicador da relação peso e altura elevado aumenta o risco de distúrbios musculoesqueléticos, incluindo osteoartrite e dor crôn...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Saúde qualifica profissionais no cuidado ao desenvolvimento infantil

Fotos: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC) realizou o curso Crescime...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
2.65 km/h Vento
47% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Fazenda Há 26 minutos

Governo do Estado destaca oportunidades com o Refaz Reconstrução II para entidades empresariais
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionada lei que garante cargos no MEC e recursos para segurança do DF
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionado crédito de R$ 34,3 bi para benefícios previdenciários e Bolsa Família
Geral Há 26 minutos

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,43%
Euro
R$ 6,20 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,828,90 +6,58%
Ibovespa
160,506,69 pts 1.2%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias