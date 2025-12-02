Comissão especial debate PEC da Segurança Pública com o ministro da Justiça

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25 , que trata de mudanças na estrutura da segurança pública, deve ouvir, nesta quarta-feira (3), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre competências federativas na segurança pública.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 6.

A audiência pública atende a requerimentos de diversos parlamentares. O objetivo é ampliar o diálogo técnico e institucional sobre as mudanças propostas e avaliar os impactos da PEC na organização da segurança pública no País.

PEC da Segurança Pública

Elaborada pelo governo federal, a PEC reestrutura a segurança pública no Brasil para promover mais integração entre União, estados e órgãos do setor.

A proposta se baseia em três eixos:

• inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje previsto na Lei 13.675/18 );

• amplia as competências de órgãos como a Polícia Federal (PF); e

• fortalece o papel da União no planejamento e na coordenação da segurança pública.

Comissão

A comissão especial da PEC da Segurança Pública é presidida pelo deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) e tem como relator o deputado Mendonça Filho (União-PE).

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a admissibilidade da proposta em julho.