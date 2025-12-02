Comissão discute preservação da memória de movimentos negros no Brasil

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (3) audiência pública para discutir a criação e a gestão de acervos voltados à memória documental dos movimentos negros e afrodescendentes no Brasil.

O debate foi solicitado pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e será realizado no plenário 10, às 15h30.

Benedita afirma que a preservação da história da população negra é fundamental para valorizar sua contribuição cultural e social ao país. Ela acrescenta que a gestão dos acervos demanda condições adequadas de armazenamento, climatização, recursos técnicos e fomento para garantir sua sustentabilidade.