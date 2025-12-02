Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão discute preservação da memória de movimentos negros no Brasil

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (3) audiência pública para discutir a criação e a gestão de acervos voltad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/12/2025 às 11h28
Comissão discute preservação da memória de movimentos negros no Brasil
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (3) audiência pública para discutir a criação e a gestão de acervos voltados à memória documental dos movimentos negros e afrodescendentes no Brasil.

O debate foi solicitado pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e será realizado no plenário 10, às 15h30.

Benedita afirma que a preservação da história da população negra é fundamental para valorizar sua contribuição cultural e social ao país. Ela acrescenta que a gestão dos acervos demanda condições adequadas de armazenamento, climatização, recursos técnicos e fomento para garantir sua sustentabilidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 52 minutos

Comissão especial debate PEC da Segurança Pública com o ministro da Justiça

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25 , que trata de mudanças na estrutura da se...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 52 minutos

Comissão debate instituição de escolas cívico-militares de ensino profissionalizante no sistema público de ensino

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), audiência pública para discutir o P...

 Evandro Rodney / Secom MG
Câmara Há 1 hora

Comissão debate desenvolvimento turístico sustentável da Cordilheira do Espinhaço, em Minas Gerais

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir o desenvolvimento turístico integrado ...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão especial vota nesta quarta parecer sobre PEC do Fundo da Igualdade Racial

A comissão especial da Câmara dos Deputados que avalia a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 27/24, que cria o Fundo Nacional da Igualdade Raci...

 Marcelo Camargo/Agência Brasil
Câmara Há 3 horas

Comissão debate aplicação de penas para líderes e membros de organizações criminosas

A audiência também vai debater os 40 anos do tratado sobre direito das vítimas

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
3.43 km/h Vento
54% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Educação Há 15 minutos

Governo diz que conectará 100% das escolas até fim de 2026
Saúde Há 15 minutos

Rio Grande do Sul fortalece atenção domiciliar com visitas técnicas e evento estadual de capacitação
Senado Federal Há 15 minutos

Reconhecimento de ações ambientais em escolas passa na CMA
Senado Federal Há 15 minutos

Programa Rios Livres da Amazônia segue para a Câmara
Agricultura Há 29 minutos

Simpósio aborda benefícios do azeite para a saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,27%
Euro
R$ 6,20 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 509,800,92 +4,55%
Ibovespa
159,934,05 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias