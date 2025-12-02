Comissão discute impacto do turismo off-road no Brasil

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (2), audiência pública para discutir o desenvolvimento econômico por meio do turismo off-road no Brasil. O debate foi solicitado pelo deputado Juninho do Pneu (União-RJ) e está marcado para as 16 horas, no plenário 16.

O deputado ressaltou, na justificativa, que o turismo de veículos off-road — com uso de quadriciclos, jipes, UTVs e motocicletas em trilhas, serras, dunas e áreas rurais — tem se consolidado como oportunidade de geração de emprego, renda e valorização territorial em diversas regiões do país.

A prática movimenta setores como o automotivo, hospedagem, gastronomia, comércio local e serviços de guia de turismo, além de contribuir para a interiorização do turismo e a dinamização econômica de municípios fora dos circuitos tradicionais.

Experiências já demonstram impactos positivos, como aumento da arrecadação, formalização de negócios e criação de rotas integradas que conectam atrativos naturais e comunidades. Segundo o deputado, além dos benefícios econômicos, o turismo off-road fortalece identidades culturais, valoriza o patrimônio natural e estimula práticas de preservação ambiental quando realizado de forma responsável.