Seminário debate prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele no Brasil

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove na quarta-feira (3) seminário para discutir o combate ao câncer de pele no Brasil.

O evento será realizado no plenário 3, às 14h30.

O seminário atende a pedido do deputado Dr. Frederico (PRD-MG). Ele afirma que o objetivo é reforçar o debate sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele, colocando o tema na agenda política nacional.

O parlamentar acrescenta que, desde 1999, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) realiza ações de conscientização sobre o câncer de pele, que passaram a integrar a campanha “Dezembro Laranja” a partir de 2014.

As atividades incluem mutirões de atendimento, palestras, divulgação de dados e ações educativas em diversos espaços públicos, além da distribuição de filtros solares.

Dr. Frederico destaca ainda que, em maio de 2025, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou as doenças de pele como prioridade global de saúde pública, reconhecendo seu impacto na qualidade de vida de bilhões de pessoas.

De acordo com Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele responde por cerca de 30% dos tumores malignos registrados no país. Se a doença for descoberta no início, a taxa de cura é superior a 90%.