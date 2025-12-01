Câmara debate riscos, benefícios e regulação dos suplementos alimentares

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados sobre comercialização de suplementos alimentares realiza nesta quarta-feira (3) audiência pública para discutir os riscos e benefícios do uso desses produtos e a regulação do setor.

A reunião será realizada às 14h30, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido da deputada Ana Pimentel (PT-MG). Segundo ela, o objetivo é promover um diálogo técnico sobre o crescimento do mercado de suplementos alimentares no país, analisando os impactos do consumo sem orientação e os benefícios observados em usos acompanhados por profissionais de saúde.

A parlamentar aponta que estudo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) revela que mais da metade dos lares brasileiros consome algum tipo de suplemento, muitas vezes sem acompanhamento médico ou nutricional adequado.

"A falta de acompanhamento profissional pode causar sobrecarga renal e hepática, desequilíbrios hormonais, interações medicamentosas e distúrbios metabólicos — especialmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas", diz.

Ana Pimentel, por outro lado, cita pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) segundo a qual há benefícios, como aumento de massa muscular e melhora da vitalidade, quando o uso é orientado e fundamentado cientificamente.