Cresce a procura por seguro com cancelamento garantido

Com mais passageiros circulando pelo país, cresce o interesse por apólices que garantem reembolso e proteção extra em casos de imprevistos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/12/2025 às 15h08
De acordo com um levantamento feito pelo portal de comparação de seguros de viagem Squaremouth.com, em razão da pandemia de Covid-19, o interesse por apólices que permitem o reembolso da viagem em caso de cancelamento cresceu significativamente nos últimos anos. Segundo a plataforma, a contratação desse tipo de cobertura para viagens no verão registrou aumento de 680% em 2020, passando a representar cerca de um terço de todas as apólices vendidas. As informações são do site Mercado & Eventos.

De acordo com o porta-voz da empresa Bora Seguro Viagem, a cobertura para cancelamento emergencial garante o reembolso total ou parcial dos custos da viagem caso o passageiro precise cancelar o embarque por motivos imprevistos e comprováveis antes do início da viagem. Na prática, ela cobre despesas não reembolsáveis, como passagens, hospedagem e pacotes turísticos, conforme afirma o profissional. "A principal característica é a tranquilidade financeira. Com essa cobertura, o cliente não precisa arcar sozinho com prejuízos caso aconteça algo fora do seu controle. Outra funcionalidade é que o seguro já começa a proteger o segurado quando ele o contrata, ou seja, antes mesmo de viajar", detalha.

Entre as situações cobertas, o profissional destaca casos de doença ou acidente grave do segurado ou de familiar próximo; falecimento do segurado ou de parente de primeiro grau; e convocação judicial ou militar.

Alta na demanda por voos nacionais

O Brasil encerrou 2024 com alta no volume de bilhetes aéreos emitidos para viagens domésticas. Em dois anos, o número de passagens compradas por brasileiros passou de 98 milhões para cerca de 120 milhões, um incremento de 20 milhões de viagens dentro do país. As informações são do site Agência Gov. O porta-voz da Bora Seguro Viagem ressalta que esse aumento na movimentação aérea reforça a necessidade de proteção extra para quem embarca, o que coloca os seguros de viagem em evidência. Segundo o profissional, para as operadoras e agências, oferecer essa modalidade de seguro é um diferencial competitivo. "As agências protegem a viagem vendida em caso de impossibilidade de embarque, além de antecipar a venda do seguro-viagem, já que essa cobertura começa a valer desde a emissão da apólice até a data do embarque", acrescenta.

Para os próximos anos, o especialista destaca que a demanda por seguros com cobertura de cancelamento deve continuar crescendo de forma expressiva. Ainda de acordo com ele, atualmente, o perfil do viajante está mais consciente, busca segurança e quer minimizar riscos em qualquer etapa da viagem. "A Bora Seguro Viagem tem reforçado junto a seus parceiros e clientes a importância dessa cobertura como parte de um seguro completo. Ela está presente em 100% dos planos e sem nenhum custo adicional, com limite de 1.500 (dólares, euros ou reais, de acordo com o destino)", informa. Em breve, a empresa deve lançar o upgrade do valor de cobertura, onde os segurados poderão aumentar o valor de acordo com sua necessidade e o montante da viagem, sendo cobrado um adicional à parte do plano.

Para mais informações, basta acessar: https://boraseguroviagem.com.br/

