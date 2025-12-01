Crescimento do turismo impulsiona demanda por seguro viagem

A retomada do turismo internacional entre brasileiros tem revelado mudanças significativas no comportamento dos viajantes e na escolha dos destinos. Um levantamento da Decolar.com, divulgado pelo portal Mercado e Eventos, mostra que a procura por viagens ao exterior cresceu 26% no segundo semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Embora destinos tradicionais como Orlando (Estados Unidos) e Cancún (México) ainda figurem entre os mais buscados, o destaque vai para países da América do Sul, com Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) e Punta Cana (República Dominicana) liderando o ranking.

Dados do Ministério de Portos e Aeroportos, compartilhados pela CNN Brasil, reforçam essa tendência. Entre janeiro e agosto de 2025, os voos internacionais para países sul-americanos somaram 7,8 milhões de passageiros, sendo a Argentina responsável por 3,2 milhões e o Chile por 2,3 milhões. Esse movimento tem impactado diretamente o setor de seguros, especialmente o seguro viagem, que passou a ser considerado um item essencial mesmo em deslocamentos curtos.

O porta-voz da Bora Seguro Viagem, empresa especializada em assistência internacional, observa que os brasileiros têm planejado melhor suas viagens nos últimos anos: "Os viajantes estão pesquisando mais antes de embarcar, comparando coberturas e buscando entender de fato o que estão contratando", afirma. Ele acrescenta que há um crescimento nas viagens em família e em grupos de amigos, além de uma preferência por roteiros de curta duração e destinos mais próximos.

Segundo o especialista, a escolha por países vizinhos ocorre em meio a uma combinação de fatores econômicos e logísticos. "A alta do dólar e do euro, combinada à praticidade de voos mais curtos e sem grandes exigências de visto, tem impulsionado destinos regionais. Além disso, países como Argentina, Chile e Uruguai oferecem experiências culturais ricas, boa gastronomia e natureza exuberante, tudo isso com custo-benefício", avalia.

Informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), publicadas no site Poder 360, ressaltam o crescimento da aviação brasileira. Entre julho e setembro de 2025, o Brasil transportou 33,6 milhões de passageiros, um aumento de 8,5% em relação ao mesmo período de 2024. Apenas em setembro, mais de 10 milhões de passageiros usaram voos domésticos e internacionais.

Com o aumento das viagens regionais, o comportamento de compra relacionado ao seguro viagem também mudou, afirma o porta-voz da Bora. Os consumidores passaram a buscar planos mais acessíveis, mas que garantam segurança diante de imprevistos.

"Essas viagens mais curtas e frequentes fazem o viajante buscar planos com custo-benefício, mas sem abrir mão da segurança. O brasileiro tem entendido que o seguro viagem não é apenas uma exigência, mas uma forma de evitar imprevistos que podem sair muito caros, mesmo em destinos próximos", observa o especialista. Ele destaca ainda o crescimento na adesão de planos anuais ou para múltiplas viagens, voltados a quem viaja com frequência pela América do Sul.

Entre as coberturas mais acionadas em viagens para países sul-americanos estão despesas médicas por problemas de saúde pontuais, emergências odontológicas e extravio de bagagem. "Também é crescente o uso da assistência para voos cancelados ou atrasados, já que muitos passageiros aproveitam feriados e fazem conexões curtas nesses roteiros", aponta o representante.

Para atender à nova demanda, a Bora Seguro Viagem tem investido em estrutura e personalização dos produtos. A empresa ampliou sua rede de prestadores na América do Sul com atendimento em português. Além disso, disponibiliza planos específicos para viajantes regionais, com valores e coberturas adequadas ao perfil dessas viagens.

A recomendação da empresa aos brasileiros que planejam viagens internacionais, especialmente para países vizinhos, é clara: contratar o seguro viagem continua sendo uma medida essencial.

"Um simples atendimento médico no exterior pode custar caro e gerar muita dor de cabeça. Ter uma assistência 24h em português e cobertura adequada pode trazer tranquilidade para aproveitar cada momento da viagem sem preocupações", conclui o especialista.

