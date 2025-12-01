Conselho de Ética analisa denúncias de quebra de decoro contra três deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (2), às 14h30, no plenário 11, para análise de pareceres relativos a denúncias contra três deputados acusados de quebra de decoro.

Lindbergh Farias

O parlamentar responde a dois processos:

Na REP 9/25 , o Novo acusa Lindbergh Farias (PT-RJ) de ter divulgado, em redes sociais, imputações falsas ao deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

Na REP 12/25 , o PL acusa Lindbergh de ter ofendido o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) em março deste ano e defendido sua cassação.

André Janones

O deputado responde a três processos:

Na REP 3/25 , a Mesa Diretora acusa o deputado André Janones (Avante-MG) de quebra de decoro por ofensas dirigidas ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e provocações à bancada do Partido Liberal (PL) durante sessão de 9 de julho de 2025.

Na REP 8/25 , o PL acusa Janones de ter solicitado que servidores devolvessem parte de seus salários para beneficiar sua campanha.

Na REP 14/25 , o PL acusa Janones de ter postado, em suas redes sociais, ofensas graves contra o deputado Gustavo Gayer.

Guilherme Boulos

O deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) é acusado pelo PL ( REP 13/25 ) de ter ofendido parlamentares da legenda durante reunião do Conselho de Ética em abril deste ano.