Comissão discute regulamentação do teletrabalho no serviço público

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (2) audiência pública para discutir a regulamentação do teletrabalho no serviço público.

A reunião será realizada no plenário 8, às 10 horas.

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF). Ela ressalta que o evento integra um ciclo de audiências destinado a tratar de assuntos estratégicos para o aprimoramento da administração pública, com foco na gestão de pessoas, na modernização do Estado e na qualidade dos serviços prestados à população.

A discussão sobre teletrabalho, acrescenta a parlamentar, visa aprofundar a análise sobre novas práticas de gestão, formas de organização do trabalho e impactos na eficiência estatal.

"O teletrabalho integra a agenda de modernização, que inclui tópicos como avaliação de desempenho, negociação coletiva, governo digital, inteligência artificial, contribuição de aposentados e pensionistas e regulamentação dos supersalários", diz.